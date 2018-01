El Gobierno anunció que el gasto público bajó por primera vez en 13 años

Miércoles, 17 de enero de 2018

En 2017 el déficit fiscal se redujo a 3,9% del PBI, informó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne





El Ministerio de Hacienda informó que el déficit fiscal primario acumulado a diciembre de 2017 fue de 3,9% del PBI. Esto implica un sobrecumplimiento de la meta (4,2% del PBI) en 0,3 puntos porcentuales del PBI y una disminución de cerca de medio punto del PBI con respecto a 2016, confirmando el anticipo en exclusiva de Infobae.



Destacó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que "se ha hecho un esfuerzo enorme, porque en el año no se contó con los recursos del blanqueo del año anterior, y el gasto primario acusó la primera baja en términos reales desde 2004″.



La reducción del déficit primario con respecto a 2016 fue de 0,4 puntos del PBI, pero el esfuerzo fiscal fue aún mayor, equivalente a 1,7% del PBI.





Destacó el ministro que "los recursos provenientes del sinceramiento fiscal fueron 0,9 puntos del PBI menores que en 2016; se mantuvo la devolución gradual del 15% a provincias por la precoparticipación de Anses por 0,2 puntos del PBI; y se redujo la deuda flotante a su mínimo valor histórico en 12 años".



Y agregó Dujovne que "la mejora en el resultado primario fue posible gracias a que en 2017, por primera vez desde 2004, los gastos crecieron menos que los ingresos. Mientras que los ingresos aumentaron 22,6% (28,1% si no se cuentan los recursos del blanqueo), el gasto primario creció solo 21,8% en el año".



Control del gasto público



Dijo el ministro que "el esfuerzo fiscal se evidencia también en la reducción del gasto primario. En 2017 disminuyó el gasto primario como porcentaje del PBI por primera vez en casi dos décadas (1,1 puntos del PBI). En términos reales (descontando la inflación) el gasto primario se redujo 3,1% con respecto a 2016. Esto significa que, por segundo año consecutivo, el gasto primario real disminuyó luego de incrementarse sostenidamente durante 12 años a un ritmo promedio de 8,4% anual. Esta reducción del gasto se llevó a cabo sin descuidar el gasto social que alcanza una participación récord en el gasto total.



Puntos salientes de la presentación de Nicolás Dujovne



* En 2017 todos los rubros del gasto se desaceleraron respecto a 2016 con la excepción del gasto de capital que aumentó.



* La meta para 2018 es un déficit primario de 3,2% del PBI, y las metas intermedias en cada trimestre son 0,6% en el primer trimestre, 1,6% en el segundo, 2,2% en el tercero y 3,2% en el cuarto.



* El déficit primario de $404.000 millones no fue previsto por ninguna de las consultoras privadas.