Atropelló a una mujer con su moto y la dejó en coma

Miércoles, 17 de enero de 2018

Una mujer terminó en coma inducido tras ser embestida. Ocurrió en la localidad de Campana





Un adolescente de 14 años atropelló a una mujer en la localidad bonaerense de Campana y le ocasionó lesiones graves, mientras simulaba una maniobra de "wheelie" o caballito con su moto.



Según el relato de testigos, Silvana Preiser, de 37 años y madre de una nena de 2, fue embestida por el menor semanas atrás, cuando circulaba en moto en una sola rueda por una zona recreativa del barrio de Dálmine, conocida como el "Campito de Siderca".



La mujer, que ya había tenido una operación en el hospital municipal San José de Campana, volvió a ser intervenida quirúrgicamente este martes en la Clínica Delta, ubicada en la misma localidad.



"Soportó la operación y salió bien gracias a Dios", contó Adriana sobre su hermana, que permanece internada con un coma inducido. "Tuvo una costilla que estaba incrustada en un pulmón. Estamos esperando la evolución", agregó.



El jefe de terapia intensiva de la Clínica Delta, Diego Vela, indicó que la operación consistió en la "reconstrucción de la parrilla costal", ya que la mujer tenía múltiples fracturas en las costillas. Sobre la evolución de la paciente, dijo que "en estas primeras 24 horas la está pasando bien" y que la idea "es desvincularla del respirador artificial para que respire de manera espontánea".



"Es una cirugía muy grande y ha perdido mucha sangre, por lo que no está exenta de complicaciones", dijo el médico.



De acuerdo a testigos del accidente, la hermana contó que Silvana "había salido a correr y caminar sola a un lugar recreativo, donde se suele hacer actividad física" y "el chico estaba haciendo piruetas en la moto" cuando ocurrió el golpe. El menor llevaba a otro adolescente en la parte trasera del vehículo, agregó Adriana, quien agradeció "a la gente que justo estaba en ese momento" ya que colaboraron en la ayuda a su hermana, junto a personal de Bomberos Voluntarios.



"No era la primera vez que el menor hacía willy. Su padre también lo hacía", afirmó Adriana en declaraciones a la prensa.



Según precisó la familia, la investigación judicial está caratulada como "lesiones culposas" y se están tomando declaraciones testimoniales. "Esperemos que esto no quede impune", dijo la hermana de la víctima.



Los vecinos del barrio Dálmine ya habían presentado varios reclamos por los conflictos generados en la zona. Al lugar acuden jóvenes masivamente, generando ruidos molestos, y hubo quejas por la actitud imprudente con la que manejan los conductores.