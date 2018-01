Delincuente no esperó que “su víctima” sea un exboxeador Martes, 16 de enero de 2018 Remisero sufrió un intento de robo. En el auto tras el forcejeo quedó el teléfono celular y un cuchillo propiedad del malviviente.





En el barrio Villa Raquel de Capital, la Policía fue alertada de un intento de robo. Una pareja de delincuentes solicitó el servicio de remís. Al llegar a destino, la muchacha salió a correr y el hombre forcejeó con el conductor. El delincuente no esperó que su víctima fuera un “exboxeador”.

Carlos trabaja como remisero y en la madrugada de ayer sufrió un intento de robo.



“Cerca de las 4 una pareja, un muchacho y una joven, solicitó el servicio de remís en la esquina de avenida Chacabuco a pocos metros de su intersección con avenida Pedro Ferré. Pidieron que les lleve hasta Cartagena y Tacuarí” narró el remisero, quien no esperó que fueran una pareja de delincuentes.

Durante el viaje todo transcurrió con normalidad hasta que llegaron a destino.

“La mujer de estatura mediana y rubia bajó y corrió. El muchacho me agarró del cuello y con un cuchillo amenazó con robar” espresó Carlos, quien agregó “forcejeamos, fue una seguidilla de golpes”.

Momento después el malviviente, también de contextura mediana y con tatuajes, según pudo observar el trabajador del volante, huyó despavorido.

“Sentí mucha bronca más que temor, no dudé en pelear quizá por mi condición de exboxeador” explicó a época.

La Policía llegó a los pocos minutos de ser alertada sobre el hecho.

“A esa hora no había patrulleros por el lugar, pero llamé y llegaron enseguida” recordó Carlos.

“Después de brindar las características físicas y la dirección por donde huyeron los delincuentes continué con mi trabajo” relató.

Carlos tiene heridas superficiales en el cuello y en el brazo tras forcejear con el malhechor con el fin de evitar que le sustrajeran lo que tanto logró con trabajo. Cabe señalar que luego del mal momento que pasó, encontró dentro del vehículo, un teléfono celular y un cuchillo -arma blanca que habría utilizado el delincuente para intentar cometer el delito-.



Años de boxeo

Carlos, quien dejó su condición de boxeador para trabajar, narró que hace dos años es remisero y que ésta fue la primera vez que sufrió un intento de robo. “No pensé que iban a robar. Jamás pasé por una situación complicada. Me sorprendió pero me defendí” dijo a este medio.



Sin detenidos

Hasta el cierre de esta edición no había personas demoradas relacionadas con el hecho denunciado.