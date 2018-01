Horóscopo para hoy 16 de enero 2018 Martes, 16 de enero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Intente tomar una decisión trascendental en su vida. Deberá abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación.

Amor: El secreto es disfrutar del momento. Evite estar pendiente de si será una relación para toda la vida.

Riqueza: Utilice ese tiempo libre para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes.

Bienestar: Comience hoy mismo una dieta equilibrada en frutas y verduras. Así, se sentirá ágil y saludable.





Tauro





Agradezca a su elevada intuición, ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo.

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado, no se asuste ya que pronto cambiará esa actitud frívola.

Riqueza: En poco tiempo sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán dentro del mundo laboral.

Bienestar: Organice algún tipo de actividad que le permita distraerse y alejarse de su rutina junto a su familia.

Géminis





En este día logrará todo lo que se proponga si actúa con prisa. Ponga en práctica sus ideas, por más disparatadas que parezcan.

Amor: Podría estar irritable y de mal humor, procure no discutir con su alma gemela.

Riqueza: Ajústese a su presupuesto siendo más riguroso en el manejo de sus finanzas, no realice gastos inútiles.

Bienestar: Elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo. Necesitará alimentarse sanamente.





Cáncer





Movilícese con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver.

Amor: Sepa que la inseguridad es su peor enemiga. Controle los celos, su pareja no está dispuesta a tolerarlo.

Riqueza: Esa tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Cuidado con las compras.

Bienestar: Será conveniente planificar un viaje relámpago. Reserve con tiempo ese lugar soñado.





Leo





Añejas estructuras podrían desmoronarse, dando paso a un nuevo proyecto de vida y una manera de pensar más abierta a los cambios.

Amor: Muchas veces la apariencia no es la pura realidad, sea más coherente cuando deba seleccionar un amor.

Riqueza: Ocúpese del manejo financiero de sus cuentas personales. No se angustie y trate de equilibrar los gastos.

Bienestar: Le hará bien salir a disfrutar de un espectáculo o paseo en compañía de un amigo.





Virgo





Gracias a sus dotes inteligentes podrá finalmente encontrar la solución exacta para el problema que lo aqueja hace días.

Amor: Momento de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Déjese llevar por lo que siente y disfrute.

Riqueza: Sepa que podrá superar todas las barreras laborales que le pongan para alcanzar su crecimiento profesional.

Bienestar: El cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos para descansar.





Libra





Procure manejar su tendencia a decir todo lo que opina, sin importarle lo que los demás piensan. Puede traerle más de una complicación.

Amor: Momento inoportuno para replanteos. La comunicación con su pareja se volverá tensa.

Riqueza: Evite perder el tiempo y asesórese por un profesional para despejar las dudas de ese inconveniente financiero.

Bienestar: Debería ser más original en la vida abandonando su marcada formalidad.





Escorpio



Aunque su confianza esté en declive, sepa que podrá superar las dificultades, gracias a sus seres queridos que lo ayudarán.

Amor: Aproveche la energía de Júpiter en su signo, ya que le hará aumentar el interés por las conquistas amorosas.

Riqueza: Esté atento, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en esta jornada.

Bienestar: Reduzca las carnes y los dulces No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación.





Sagitario





Reste importancia a esos problemas, no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia que pronto podrá olvidar sus preocupaciones.

Amor: Procure ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado si ha comenzado una relación amorosa.

Riqueza: Brotarán nuevas fuentes de ingreso si consagra tiempo a poner en práctica sus dotes profesionales.

Bienestar: Sepa que su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento.





Capricornio





Probablemente llegue a cometer una gran injusticia si sigue juzgando con severidad situaciones o personas que no conoce demasiado.

Amor: Manifieste lo que siente y no se arrepienta. La persona que tiene a su lado sabrá bien que usted la quiere y cuánto.

Riqueza: Aprenda que la clave para cuidar los recursos económicos será no generando deudas innecesarias.

Bienestar: Elija un hobby o alguna actividad que le agrade para distraerse de su rutina.





Acuario





Disfrute de lo bueno y déjese fluir. No siempre todo tiene una explicación racional.

Amor: Analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos. Comience a valorar a su alma gemela.

Riqueza: En esta jornada la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo.

Bienestar: No busque más excusas para poder cumplir con ese tratamiento para adelgazar. Sea constante.





Piscis



Entienda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Deberá armarse de paciencia frente a las dudas que tengan los demás.

Amor: Aproveche que el amor está cerca y emplee todas sus herramientas de seducción.

Riqueza: Déjese guiar por su intuición, ya que tiene amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar.

Bienestar: Entienda que la vida no es solo trabajo. Deje un lugar para el placer y la alegría junto a sus seres queridos.