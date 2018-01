La danza de los millones por Fernando Belluschi Martes, 16 de enero de 2018 El "Rojo" quiere sí o sí al mediocampista, de 34 años y ofertó tres millones y medio de dólares, pero para el "Ciclón" la cifra es exigua. El conjunto de Boedo no quiere desprenderse del jugador y sólo escuchará si el monto crece hasta los siete millones



Fernando Belluschi se transformó en una de las vedettes del mercado de pases. Y sólo hay dos equipos involucrados en el espectáculo: San Lorenzo, el dueño de su ficha, e Independiente, el club que desea contar con sus servicios. Ariel Holan, director técnico campeón de la Copa Sudamericana con el "Rojo" pidió la adquisición del volante ofensivo, de 34 años, para suplir las ausencias del transferido Ezequiel Barco y del apartado Walter Erviti. Sin embargo, en la danza de los millones no hay acuerdo. La oferta del conjunto de Avellaneda no satisface en Boedo y, en estas condiciones, el volante surgido en Newell's, que está en la consideración de Jorge Sampaoli de cara al Mundial, no se muda de vestuario.





Según pudo averiguar Infobae, el "Ciclón" no se desprende de Belluschi por menos de siete millones de dólares. Si le acercan un ofrecimiento de ese monto, o al menos que se acerque al mismo, está dispuesto a escuchar. El tenor de la cifra solicitada por un futbolista experimentado tiene que ver con que San Lorenzo no quiere perderlo. Es una pieza clave en el esquema del director técnico Claudio Biaggio (que juega con enlace y ubica al mediocampista en esa función) y para la dirigencia, con Matías Lammens a la cabeza, no es el hombre a negociar.





Independiente se comunicó informalmente con el club azulgrana y convocó a una reunión para oficializar una oferta de tres millones y medio de dólares, pero desde el "Santo" desestimaron esa cifra. A su vez, desde Boedo señalan que desde la periferia de la Comisión Directiva del "Rojo" azuzaron versiones de incomodidad del jugador en el club y hasta de deudas con el fin de crear un clima propicio para la venta.



Fernando Hidalgo, representante de Belluschi, debió salir difundir la versión del volante en una nota que le brindó a Radio Continental: "Fernando no opinó sobre el tema, él está entrenando en San Lorenzo. Estamos muy agradecidos con el club. Hoy por hoy el tema del pase está más planteado en los medios que en los clubes. Lammens dijo que no tiene intenciones de desprenderse de él".





Desde Independiente aseguran que insistirán. En Boedo remarcan que sólo prestarán el oído ante una oferta acorde a las exigencias del club. Los millones danzan alrededor de Belluschi… Pero por ahora no viajan de tesorería a tesorería. Y él sigue perteneciendo a San Lorenzo.