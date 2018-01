"Estuve siete meses de vacaciones, es lo que uno tiene que pagar por no haber estado a la altura" Martes, 16 de enero de 2018 El emblema xeneize dialogó con distintos medios del país, admitió que estuvo cerca del retiro, que se arrepintió de ir China y aseguró que su objetivo está puesto en el partido con Colón del sábado 27 de enero, en la reanudación de la Superliga, más que en el Superclásico amistoso que se jugará el fin de semana en Mar del Plata



Carlos Tévez se paseó por distintos canales de televisión y se sinceró delante de las cámaras. El nuevo refuerzo de Boca habló sobre lo que sintió al irse a China, su rendimiento allí, la posibilidad del retiro y sus objetivos en la vuelta al club de sus amores.



"Está bien porque estuve siete meses de vacaciones, es lo que uno tiene que pagar por no haber estado a la altura. Cuando entraba a la cancha mi cara demostraba que no sabía ni lo que hacía ahí", reconoció Carlitos en el canal TyC Sports, tras ser consultado por las críticas recibidas por la gente del Shanghai Shenhua.





Además, confesó que nunca tuvo en claro la determinación que había tomado al irse del Xeneize y que, apenas aterrizó en China, "ya quería volver a Boca". "Estaba partido al medio, encima me casaba. Estaba con todos los quilombos juntos en la cabeza, me explotaba. Yo sabía que se me venía un año en el que si no paraba me iba a explotar al cabeza de verdad. Fue muy difícil tomar la decisión", explicó.





"Con River es especial pero mi cabeza está en el 27. Quiero llegar bien a ese partido en la Bombonera, porque será mi debut oficial. Me haría muy bien volver a la cancha de Boca y sentir esa sensación hermosa", expresó el Apache al referirse a su objetivo más inmediato en diálogo con TNT Sports.





Así el jugador le quitó importancia al Superclásico amistoso del próximo domingo en Mar del Plata y puso su mira en el comienzo de la actividad oficial, que para Boca será el sábado 27 de enero en la Bombonera, en la segunda rueda de la Superliga Argentina.



Aunque luego, en el programa conducido por Gastón Recondo, el ex Juventus admitió que siempre le costó afrontar los duelos ante el Millonario debido a sus sentimientos como hincha. "Nunca había podido disfrutar de un Superclásico. Era un karma. Con esos dos goles me saqué un peso de encima, ese partido sí lo disfruté", respondió al ser recordado sobre el 4 a 2 en el Monumental, el 11 de diciembre del 2016.



Otra de las frases más destacadas que lanzó el delantero fue sobre la posibilidad de abandonar el fútbol profesional. "Pensé en el retiro, pero la gente día a día te empuja y te alienta para salir. Te dice 'Dale que tenemos que ganarle a River, hay que salir campeón', y eso te lleva", manifestó.



Respecto de su puesta a punto, el delantero aseguró con TNT Sports: "Estoy bien físicamente pero me falta jugar" y destacó que tanto el amistoso del miércoles ante Aldosivi como el del domingo contra River, ambos en Mar del Plata, "están buenos para probar y ver en qué momento estamos, sobre todo los nuevos".



Tevez subrayó además que Boca se reforzó en gran forma aunque apuntó que "el equipo ya venía con una base sólida" y en este sentido expresó: "La responsabilidad es cada vez más grande y me deja tranquilo que nos preparamos para la Copa, sabemos lo importante de todo lo que juguemos y creo que el equipo está bien para todo lo que viene".





Por último, dijo que desde que se fue a China, siempre supo que volvería a Boca. "Por algo cuando firmé el contrato puse una cláusula para volver. Siempre tuve eso adentro, siempre quise estar de vuelta en el club". Y afirmó: "Me voy a retirar con la camiseta de Boca".