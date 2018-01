Expectativa local previa difusión de nuevos datos económicos del INDEC

Martes, 16 de enero de 2018

La difusión de datos sobre la construcción y precios mayoristas de diciembre pasado, anunciada para hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), despertó análisis divergentes en organizaciones locales vinculadas a los mentados rubros de la actividad económica.







Lo que surja del informe sobre el ICC (Índice del Costo de la Construcción) del INDEC a partir de esta jornada será hasta entonces un “interrogante” para Juan de Dios Ávalos, secretario general de UOCRA (Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina ) Corrientes, quien no descartó que los números reflejen la situación actual del rubro.

Al respecto, Ávalos señaló a periodistas de época que “el sector está caminando despacito” motorizado por “obras en Santa Catalina y algunas en distintos puntos de la ciudad”. A su vez, aclaró que “estamos actualmente en vacaciones, hay recesión y las empresas todavía no toman gente”.

No obstante ello, el gremialista advirtió que “la situación no marcha como nosotros pensamos” porque “creíamos que se reactivaría a partir de este mes de enero, pero recién en febrero se sentirá el golpe de la toma de gente”, especuló.

Por otra parte, recordó que “desde febrero pasado crecimos despacio, y en abril dimos un pequeño salto más. Nos mantuvimos hasta octubre y noviembre pero se frenó. Esto está motorizado por obras públicas nacionales, provinciales y municipales”, remarcó Ávalos.

Daniel Filigoy, vicepresidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC) consideró por su parte que “no deberíamos esperar grandes sorpresas” del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), ya que a su entender el Gobierno nacional aplica un proceso “gradualista” de regulación.

A periodistas de época, Filigoy manifestó que “se aplican políticas graduales para tener credibilidad y ganar gobernabilidad” para que “mediante esto lleguen las inversiones”.

Con esas políticas, “las exportaciones son las más afectadas”, aseguró, porque “están vinculadas a la competitividad que en Argentina están amenazadas por una infraestructura con retrasos, presión tributaria y tipo de cambio bajo”, sostuvo.

Ante este escenario “podría decirse que está todo mal”, admitió el vicepresidente de FEC, para quien “estamos en un proceso progresivo con cuestiones transitorias que apuntan a salir de esta situación”.

“De esta situación no se sale con mercado interno”, enfatizó Filigoy, “no me asustan los índices, soy realista”, concluyó.