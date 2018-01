Racing cayó ante Temperley en el debut de Coudet como entrenador Martes, 16 de enero de 2018 En el estadio José María Minella de Mar del Plata, ganó el "Gasolero" con gol del ex Racing, Juan Sánchez Sotelo. Coudet presentó un equipo integrado con suplentes. Dirigió Néstor Pitana y televisó Fox Sports



El torneo de verano 2018 del fútbol argentino continuó su curso con la presentación de Racing, con mayoría de suplentes, ante Temperley en Mar del Plata. En el estadio José María Minella, con el arbitraje de Néstor Pitana y televisación de Fox Sports, fue triunfo del Gasolero por 1 a 0 con gol Juan Ignacio Sánchez Sotelo, justo un ex Racing.



El tanto se originó luego de una pelota que lucho bien Brandán y que contó con una exquisita definición de Sánchez Sotelo frente a Javier García, arquero académico, y de cara al público de Temperley, que colmó la tribuna popular del Minella.



En el primer tiempo, Racing no encontró la claridad que pregonó desde el banco Coudet. En el complemento sí mejoró su imagen y tuvo situaciones claras para empatar, pero Augusto Solari malogró ambas chances.



Temperley respondió de nuevo con Sánchez Sotelo, quien tuvo el segundo tanto en sus pies tras superar en diagonal a Javier García, pero Héctor Cayetano Villalba salvó y despejó justo la pelota casi sobre la línea.



La última jugada de peligro para el Gasolero llegó a través de Ezequiel Montagna, quien ingresó en velocidad al área pero se encontró con un estupendo Cayetano Villalba, que volvió a tener otro cruce providencial para evitar una nueva caída en su arco.



En los segundos finales, Augusto Solari buscó por tercera vez su gol pero nuevamente no pudo marcar por la rápida reacción del arquero Josué Ayala, quien embolsó la pelota abajo.



La Academia contó con el debut de Eduardo Coudet como entrenador, luego de la salida de Diego Cocca a dos fechas del final de la primera parte del torneo de Primera División.



Para su primer encuentro amistoso del año, Chacho optó por un equipo con mayoría de suplentes, pensando en el clásico ante Independiente, también por el torneo de verano, del próximo viernes 19 también en Mar del Plata.



Una de las primeras decisiones fuertes que tomó Chacho, quien viene de dirigir a Rosario Central y Xolos de México, fueron la de prescindir de los servicios de dos referentes titulares en la gestión anterior: Sergio Vittor y el uruguayo Egidio Arévalo Ríos.



En tanto, son cuatro las caras nuevas en el plantel de la Academia: los defensores Leonardo Sigali (Dinamo Zagreb) y Alejandro Donatti (Xolos de Tijuana), los mediocampistas Neri Cardozo (Rayados de Monterrey) y Nery Domínguez (Independiente).



Por su parte, Temperley, que es dirigido por Gastón Esmerado, venía de dejar una muy buena imagen en un amistoso por 5 a 1 ante un equipo del Federal C. La pretemporada la realizó en Necochea y el DT sumó al plantel a los mediocampistas Fernando Brandan (fútbol australiano) y Federico Fattori (Nueva Chicago).



El gran objetivo del Gasolero es lograr la permanencia en Primera División. En estos momentos, se encuentra en descenso junto con Chacarita, Arsenal y Olimpo, a nueve puntos de Vélez, el primer elenco en ubicarse por fuera de la zona de pérdida de categoría.



FORMACIONES:





Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Televisación: Fox Sports.