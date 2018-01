Desesperada búsqueda de una nena de cuatro años

Lunes, 15 de enero de 2018

Abril Alejandra Sosa fue vista por última vez el sábado, cuando jugaba en la casa de un vecino. Temen que pueda tratarse de un ajuste de cuentas





Abril Alejandra Sosa tiene cuatro años, vive en la ciudad de Córdoba y desde el sábado a la noche no se sabe nada de ella. La familia de la menor denunció su desaparición ese mismo día y desde entonces es buscada intensamente por familiares y vecinos.



Mayra, la madre de Abril, dijo que la nena salió de su casa en el barrio General Bustos, al norte de la ciudad, cerca de las 22:40 y se dirigió a la casa de un vecino.



"Necesito que dejen de hablar y me ayuden a encontrar a mi hija", dijo la mujer, que además manifestó que en esa zona "es normal" que los chicos juegen en la calle a la noche.



Según publicó el diario La Voz, en las útimas horas trascendió que podría tratarse de un ajuste de cuentas vinculado con la venta de drogas.







En una conferencia de prensa que brindó hoy la fiscal de la causa Claudia Palacios a medios locales, la magistrada afirmó que "hay un sospechoso" relacionado a la desaparición de la pequeña aunque por el mommento no fue detenido.



En tanto, consultada sobre si se sentía optimista de encontrar con vida a Sosa, la fiscal respondió: "Más o menos".



"Hay algunas cosas que se están tratando de reconstruir, pero hay horarios diversos (en las versiones)", aclaró Palacios desde la comisaría 13, en la que se conformó un comité de crisis.





La Policía llevó a cabo un amplio operativo por la zona, con perros de búsqueda, bomberos, Infantería y un grupo especial de salvamento, pero por el momento no hay señales de Sosa.



Ayer por la tarde, un grupo de vecinos realizaron una manifestación en reclamo por la aparición de la menor y pidieron que se revisen las imágenes de las cámaras de una empresa de seguridad del barrio.





La última vez que se la vio Abril, de cabello oscuro y con rulos, llevaba puesta una musculosa negra, calzas rojas y zapatillas grises con detalles en fucsia. Ante cualquier información comunicarse a los teléfonos 101 o 0810-888-3368.