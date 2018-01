Horóscopo para hoy 15 de enero 2018 Lunes, 15 de enero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Deberá ser sincero con usted mismo. Si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que los demás lo hagan.

Amor: Seguramente podrían surgir algunos altibajos en su vínculo amoroso pero no tan graves para pensar en una ruptura.

Riqueza: Evite hacer eco a los comentarios mal intencionados que circulan en el ámbito profesional.

Bienestar: Jornada donde tendrá que sostener la calma, no se deje llevar por las provocaciones de terceros.





Tauro





Sepa que un sueño premonitorio le evitará pasar un mal momento. No dude y haga caso a su percepción natural.

Amor: Acepte la cautivante propuesta de alguien que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Forme su capacidad para hacerse cargo de un proyecto que le ofrecieron.

Bienestar: Una noticia un tanto triste lo conmoverá, dese el gusto de llorar si lo siente.



Géminis





Hágale frente a los problemas que le tocan vivir. Tómese tiempo pero busque la forma de darle una solución exacta.

Amor: Su pasión estará a flor de piel, le garantizará momentos inolvidables junto a esa persona.

Riqueza: No intente autolimitarse por temor. De esa forma, no podrá consolidar y generar nuevos ingresos.

Bienestar: Aclare los malentendidos con su entorno. No permita que el enojo se convierta en furia.





Cáncer





Comenzará la mañana con algunas dificultades sobre las que desconoce el origen. Evite alterarse y actúe de forma prudente.

Amor: Hoy su alma gemela lo convertirá en el centro de sus atenciones y logrará que olvide viejas disputas.

Riqueza: La Luna en oposición podría afectarlo en el área del dinero, hipotecas o herencia. Cálmese.

Bienestar: Intente consumir muchas frutas y verduras, para poder tener todas las vitaminas necesarias.





Leo





Si siente ganas de dedicar gran parte del tiempo a desarrollar su talento solidario, no dude y realice actividades culturales.

Amor: Procure ser cariñoso con sus seres queridos. Ellos se lo agradecerán retribuyéndole amor.

Riqueza: Esas oportunidades que estaban en juego comienzan a concretarse en el ámbito laboral.

Bienestar: Tome las precauciones necesarias, ya que su mente empieza a sentir ese agotamiento nervioso.





Virgo





Será conveniente que comience a compartir sus problemas con un buen amigo. El diálogo franco lo tranquilizará.

Amor: Acérquese a esa persona, muéstrele señales claras de lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Deberá adaptarse a situaciones extremas. No dramatice y elabore una buena estrategia.

Bienestar: Aunque ame la vida social, sepa que cada tanto un poco de soledad y meditación le vendrán bien.





Libra



Durante esta jornada, la influencia astral le permitirá desplegar su sensibilidad y talento para escuchar a quienes necesitan de usted.

Amor: Anímese a disfrutar junto a su alma gemela la etapa de la convivencia.

Riqueza: Sepa que debe arriesgarse monetariamente para alcanzar el éxito. Actúe.

Bienestar: Etapa oportuna para que se tome un respiro para reflexionar en soledad.





Escorpio





Jornada excelente para emprender esa actividad que estuvo postergando hace meses. Actúe sin medir las consecuencias.

Amor: Etapa ideal para resolver todo aquello que tenga que ver con los afectos. Anímese.

Riqueza: Será un buen momento para hacer ganancias notables y para progresar en su profesión.

Bienestar: Intente relajarse y distenderse de las obligaciones, de lo contrario, podría padecer una crisis de angustia.





Sagitario





Aprenda que su sinceridad será la única opción para mejorar la comunicación entre sus amistades.

Amor: Sepa devolver a tiempo el cariño a su pareja, de lo contrario, podría perderla.

Riqueza: Déle una segunda oportunidad a su alma gemela, sepa que no se arrepentirá.

Bienestar: Piense en su salud. Intensifique la actividad física al aire libre y disfrute de la naturaleza.





Capricornio





Período oportuno para delinear nuevos proyectos con vistas al futuro. Evite que se interpongan los miedos en sus pensamientos.

Amor: Fase apropiada para revisar bloqueos personales y abrirse al amor pleno.

Riqueza: Sus colegas apoyarán sus ideas donde también le brindarán información necesaria para activar ese proyecto.

Bienestar: En caso de que le cuesta dormir, busque una buena lectura para las horas previas al sueño.





Acuario





Deberá poner más atención, ya que podrían presentarse algunas dificultades. Responsabilícese de ciertas situaciones en la que nunca se fija.

Amor: Proporciónese un tiempo para restaurar su corazón herido. Pronto se acerca un nuevo amor.

Riqueza: En caso de que deba hacer alguna adquisición en su hogar, trate de no exagerar en los gastos.

Bienestar: Recibirá visitas de amigos. Procure agasajarlos como se lo merecen.





Piscis





Prepárese, ya que pronto podrá cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. AnímePse a los cambios rotundos.

Amor: Prepárese, ya que se acerca un casamiento o un nacimiento dentro de sus afectos.

Riqueza: Jornada óptima para los negocios, ya que los caminos se verán despejados y sin trabas de por medio.

Bienestar: Debería rodearse de gente generosa y comprensiva. Evite la gente ambiciosa en su vida.