Robaron 200 mil pesos de un boliche de Capital

Lunes, 15 de enero de 2018

Sustrajeron una abultada suma de dinero. Un vecino escuchó pedidos de auxilio. Ocurrió en un local por avenida Raúl Alfonsín al 3600.





En un boliche bailable, ubicado por avenida Raúl Alfonsín al 3600 de la ciudad capital, delincuentes habrían maniatado a dos empleados y sustraído del inmueble dinero y elementos de valor. Se investiga el caso.

En el barrio capitalino Hipódromo, la Policía de la comisaría Quinta tomó conocimiento a las 10:30 que dos personas se encontraban dentro de un local bailable pidiendo ayuda a los gritos.

Así manifestaron vecinos de la zona a través del Servicio de Emergencias 911.

Dos malvivientes con cascos colocados habrían tomado por sorpresa a un hombre de 42 años, quien limpiaba el lugar y luego a otro hombre de 70, quien sería sereno del boliche.

Los habrían maniatado y sustraído una suma de dinero, que si bien no trascendió el monto se aproximaría a los 200 mil pesos.

“Se analizarían filmaciones de cámaras cercanas al boliche, porque aparentemente sustrajeron una CPU donde tendrían el servidor de la cámara de seguridad del lugar” dijo una voz oficial.

“Según comentaron a los efectivos, dos muchachos ingresaron portando armas de fuego y con cascos colocados. Los ataron y se dirigieron a distintos espacios que tiene el boliche” dijo una fuente consultada sobre el caso.

“Sustrajeron dinero que aún no se sabe el monto, porque el encargado del lugar todavía no había ido a hacer el arqueo. Además de teléfonos celulares y algunas pertenencias de los empleados” agregó.

“Los supuestos autores del robo actuaron con datos exactos por lo que se investiga si son empleados del lugar. Conocían cada parte del boliche” expresaron.

Hipótesis que analizan

Si bien la Policía tomó conocimiento del robo cerca de las 10:30, el hecho habría acontecido a las 5:30, por lo que se investiga que serían posibles empleados o al menos conocidos de los dueños del local, por la forma en que actuaron.

“Conocían el lugar, según contaron los damnificados, porque se dirigieron a la zona donde se guarda parte de la recaudación del trabajo de la noche. Además de ingresar a sitios que se tienen objetos de valor” narró una voz oficial a este medio. Si bien el local cuenta con cámaras de seguridad, se analiza otras ubicadas en lugares cercanos al boliche para conocer en qué se desplazaban los delincuentes.



Sin detenidos

Hasta el cierre de esta edición no habían personas demoradas.

“Se tienen datos de posibles personas que estarían involucradas, pero aún no hay aprehendidos” adelantaron a este medio que se estarían realizando allanamientos para localizar lo denunciado como sustraído.