Nahir contó cómo preparó el arma para matar a Fernando Domingo, 14 de enero de 2018 La joven explicó cómo fue el homicidio ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa. Confirmaron que no será trasladada a una granja



Salieron a la luz los detalles de la confesión de Nahir Galarza (19) ante la Justicia, cuando se autoincriminó de haber asesinado a Fernando Pastorizzo (20). Para evitar cualquier tipo de sospecha de que estaba encubriendo a un tercero, le explicó al fiscal Sergio Rondoni Caffa cómo mató de dos disparos a su ex novio.



"Se saca primero el seguro y luego se agarra arriba, se tira para atrás y se suelta, y con eso está lista el arma", reza la transcripción del testimonio que concluyó con su inmediata detención en la noche del 29 de diciembre. El joven había sido encontrado horas antes en la calle y estaba moribundo al lado de su moto. Falleció poco después sobre el asfalto.



Hubo dos presentaciones de Galarza ante la Justicia, una como testigo y la otra como imputada. En la primera, a las 10 de la mañana (el cadáver se descubrió a las 5 de la madrugada), hubo un intento de la joven para desviar el curso de la investigación. "El arma con la que lo mataron era de policía y yo sé que Fernando tenía un compañero de la escuela que tenía el papá o un tío, o un pariente, que era policía", dijo entonces. También dijo que lo habían encontrado a Pastorizzo en una calle por la cual la pareja nunca transitaba.



Doce horas después de ese testimonio, Nahir Galarza ya era la principal sospechosa y no tuvo otro camino que adjudicarse el crimen. Describió con precisión cómo fueron los hechos, pero negó estar en pareja con Pastorizzo. "Estuvimos un par de años juntos, pero nos peleamos, nos dejábamos unos días, y así, cada uno hacía lo suyo y habíamos quedado que no nos íbamos a ver y hablar más", afirmó.





Para sostener su postura, entregó un sobre rojo con una carta escrita aparentemente por el joven fallecido, donde dejaba en claro que estaba terminada la relación.



En la declaración, tras contar que luego del hecho dio una vuelta a la manzana y se fue caminando a su casa, explicó que una vez en su hogar, "dejé el arma en su lugar sin que mi padre se diera cuenta y me fui a acostar". A continuación, y para comprobar que fue ella, hizo la descripción exhaustiva sobre cómo se gatilla con la pistola, según reprodujo el diario El Día de Gualeguaychú.



Galarza admitió que ella ejecutó las dos detonaciones sobre el cuerpo de Pastorizzo y si bien aún se esperan los resultados finales de la autopsia, las lesiones que ocasionó el primer disparo habrían sido letales.



El miércoles próximo se realizarán los estudios de laboratorio de toxicología y alcoholemia. Estos resultados determinarán si en el cuerpo de la víctima había rastros de una vida de consumo. El objetivo de la defensa con esta pericia es abonar la teoría de que Galarza era blanco de violencia de género, y que Pastorizzo se descontrolaba por las sustancias.



No habrá traslado a una granja



El fiscal Rondonni Caffa confirmó que "no hay ningún cambio" con respecto a las condiciones de detención de Galarza, quien está alojada actualmente en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. De esta manera, desestimó las versiones sobre un posible traslado de la chica a la Granja Penal 9 "El potrero", situada a unos 17 kilómetros de la ciudad entrerriana y que tiene población mixta.



"Se mantiene la decisión de que sigue en la comisaría", dijo Rondonni Caffa a la agencia Télam. "No se traslada a la granja penal porque hubo un conflicto con las mujeres y si se la lleva nuevamente a Paraná sería totalmente inoportuno", agregó.





Inicialmente, la joven fue alojada en la sala de asistencia psiquiátrica del hospital Centenario a pedido del fiscal, que evaluó que estaba en estado de shock al confesar el hecho. Pero tras ser dada de alta, fue derivada a la comisaría.



Acerca del estado psicológico de la joven, el fiscal precisó que las pericias psiquiátricas de la joven se realizarán en los primeros días de febrero y que no se revisará donde continuará detenida la joven hasta marzo.



Por otro lado, desmintió que las lesiones que presenta Galarza provengan de agresiones de su ex. "La lesión que presenta la imputada es en la entrepierna y es por fricción, no por golpes", dijo el funcionario judicial. En este sentido, aclaró en base a certificados forenses que la lesión "tiene veinte días de evolución" a la fecha y que pudo provocarse "por una serie de situaciones como puede ser rasparse en el deporte, al estar caminando, al sentarse, o rascarse".