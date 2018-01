La Cámara Federal le otorgó la libertad a Amado Boudou Viernes, 12 de enero de 2018 La Sala de feria aceptó un pedido de la defensa del ex vicepresidente, que será liberado en las próximas horas



El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou será liberado hoy tras estar poco más de dos meses preso en la cárcel de Ezeiza luego de una decisión de la Sala de feria de la Cámara Federal.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah revocaron la prisión preventiva de Boudou en la causa por las irregularidades en la rendición de viáticos del Ministerio de Economía, en la que el tribunal confirmó su procesamiento y el de otros dos ex funcionarios.



El tribunal, por mayoría, había excarcelado ayer a Boudou y a su socio y amigo José María Núñez Carmona –quien ya salió de la cárcel– en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que fueron detenidos el 3 de noviembre pasado. Pero el ex vicepresidente tenía prisión preventiva en la causa de los viáticos que hoy fue revocada. Así, quedará en libertad en las próximas horas.







La libertad es bajo palabra. El juez Bruglia votó por la aplicación de una pulsera electrónica, pero fue en minoría ya que Farah y el juez de la Cámara del Crimen Rodolfo Pociello Argerich –convocado para intervenir en esta disidencia– coincidieron en la caución juratoria.



Los camaristas señalaron que en la causa de los viáticos recibió prisión preventiva por los riesgos procesales que había en el expediente por enriquecimiento ilícito en el que ayer fue liberado. "Considero que la decisión recientemente adoptada por esta Cámara en relación al expediente citado, lleva a que la cuestión debatida deba tenerse por zanjada", señaló Bruglia en su voto.



El camarista también rechazó el argumento de los cargos que Boudou tuvo como funcionario público ya que para esa fundamentación se "hubiera requerido de algún indicador concreto en orden a verificar esa posibilidad".



Por su parte, el camarista Farah agregó que Boudou siempre estuvo a derecho en todas las causas y que la Fiscalía nunca requirió la detención del ex vicepresidente.





Boudou será llevado desde la cárcel de Ezeiza a la dependencia que la Policía Federal tiene en avenida General Paz y Madariaga, en Villa Lugano, desde donde recuperará su libertad a la noche. Allí se harán las constataciones de que no tiene pedidos de detención.



El ex vicepresidente recuperó la libertad pero eso no afectará las causas que tiene. Desde febrero seguirá el juicio oral por el caso Ciccone, un tribunal debe fijar la fecha para juzgarlo por la compra de autos de alta gama cuando era ministro de Economía, tiene que volver a ser juzgado por los papeles falsos para la transferencia de un auto Honda, se tiene que resolver si lo procesan por enriquecimiento ilícito y se confirmó su acusación por los viáticos.



Detenido el 3 de noviembre pasado por orden del juez federal Ariel Lijo, Boudou engrosó la lista de ex funcionario kirchneristas presos. Ya la integraban Ricardo Jaime, José López, Julio De Vido y Roberto Baratta junto con empresarios como Lázaro Báez y a la que antes de fin de año se iban a sumar más personas como Carlos Zannini, Luis D'Elía y Cristóbal López.



El magistrado dispuso la prisión preventiva de Boudou y Núñez Carmona porque entendió que sus libertades eran un riesgo para el avance de la causa. Sobre el ex vicepresidente también alegó sus "relaciones residuales" que había dejado su paso por el poder.



La Cámara Federal excarceló ayer a Boudou y a Núñez Carmona en esa causa. Farah y Pociello Argerich señalaron que no había elementos para fundamentar las detenciones y que llevaban más de dos meses detenidos sin que se haya resuelto su situación procesal. Farah agregó que hablar de relaciones residuales era "irrazonable".





Núñez Carmona recuperó su libertad a la noche pero Boudou seguía en la causa por las irregularidades en la rendición de tres viáticos por casi 20 mil euros cuando era ministro de Economía. En ese expediente fue procesado por el juez Lijo junto a su ex secretario privado Héctor Romano y su ex jefe de Gabinete en el Ministerio de Economía Guido Forcieri por el delito de peculado.



A la mañana, Boudou llamó desde la cárcel de Ezeiza a su abogado, Eduardo Durañona, quien también estuvo en contacto con la mujer del ex vicepresidente, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente. Boudou y su mujer serán en los próximos días padres de mellizos. El ex vicepresidente quiso saber detalles del fallo de la Cámara y cómo seguía su situación.



A Boudou le importaba la respuesta a una sola pregunta: si hoy salía en libertad.



A media mañana, Durañona fue a los tribunales de Comodoro Py para preguntar si hoy podía salir el fallo. Los camaristas ya estaban en condiciones de resolver la causa porque los tres procesados habían presentado sus defensas por escrito. La primera respuesta que obtuvo el abogado en la Cámara fue que los jueces estaban en acuerdo. Puntualmente estaban escuchando a la defensa del sindicalista Omar "Caballo" Suárez que pidió que le mantengan la prisión domiciliaria.



Más temprano había estado en los tribunales Núñez Carmona. Al mediodía Durañona se llevó una respuesta. A la tarde los camaristas iban a firmar la resolución, lo que ocurrió a las 16:20 horas.



Bruglia y Farah confirmaron el procesamiento de Boudou y los otros dos acusados por tres rendiciones irregulares de viáticos por casi 20 mil euros de un viaje que como ministro de Economía hizo en febrero de 2011 a París, Francia. También los embargos de un millón de pesos sobre los bienes de cada uno.



Los camaristas también coincidieron en la libertad de Boudou. Señalaron que los riesgos que tenía en la causa de enriquecimiento ilícito fueron revocados ayer.



"El nombrado se encuentra a derecho en todos los expedientes que se le sustancian, habiendo cumplido hasta el presente sus obligaciones procesales, sin que se presentaran a su respecto objeciones de obstrucción de ningún tipo", sostuvo Farah en su voto.



"La circunstancia de que Boudou haya ocupado cargos de especial jerarquía dentro de la estructura orgánica del Estado tampoco permite por sí misma inferir que el nombrado disponga de las conexiones necesarias para eludir u obstaculizar el proceso, lo cual hubiera requerido de algún indicador concreto en orden a verificar esa posibilidad, circunstancia que aquí no se advierte", dijo el juez Bruglia por su parte.



Pero los jueces tuvieron una discrepancia sobre la modalidad de la libertad.



Bruglia se inclinó por la aplicación de una pulsera electrónica que controle sus movimientos por "la multiplicidad de causas judiciales en su contra y la expectativa de pena que se desprende de esa situación". Y Farah por la libertad bajo palabra, tal como se dispuso ayer en la excarcelación de enriquecimiento ilícito.



La diferencia fue zanjada por Pociello Argerich, que apoyó la postura de Farah.



"Ordenando su inmediata libertad", cierra el fallo que le permite a Boudou recuperar la libertad.





El ex vicepresidente tendrá que presentarse el lunes en los tribunales de Comodoro Py para firmar el acta de su libertad. Boudou no volverá a su departamento de Puerto Madero y vivirá en el barrio de Barracas, a donde ya se mudó su mujer.



Para el próximo jueves Boudou está citado a una ampliación de indagatoria en la causa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero su defensa está analizando pedir una postergación.