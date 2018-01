El desafiante mensaje del sindicalista Humberto Monteros

Viernes, 12 de enero de 2018

El jefe de la UOCRA de Bahía Blanca está acusado de extorsión y de liderar una asociación ilícita





Poco después de ser detenido, y cuando el sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca Humberto Monteros era trasladado a una comisaría de esa ciudad bonaerense, fue abordado por los pocos cronistas que estaban en el lugar, quienes le preguntaron si tenía algo para decir.



La respuesta de Monteros fue desafiante. A la pregunta de si tenía algo para decirles a los afiliados a la UOCRA bahiense y de dónde había sacado la plata que tenía en su casa, Monteros respondió: "Que sigan peleando contra este gobierno". A continuación le consultaron si responsabilizaba al Ejecutivo por su detención, respondió que "sí", y por último, remató: "Si me preguntás por los trabajadores, que sigan peleando por la dignididad que le están cagando a los trabajadores. Los están dejando sin trabajo. ¿Por qué no hablan de esas cosas?".





Este jueves, diez sindicalistas de la UOCRA bahiense fueron detenidos en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y extorsión. Las detenciones se realizaron durante procedimientos simultáneos en las primeras horas del jueves tras una serie de denuncias presentadas por empresarios del sector de la construcción.



Entre los apresados está Monteros, titular del gremio bahiense, quien fue detenido en su domicilio de la localidad de Monte Hermoso. En su poder fue encontrada una gran cantidad de dinero y drogas, según fuentes policiales.



En el resto de los operativos realizados en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez también fueron detenidos José Burgos, Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda y David Muñoz. El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, precisó que se realizaron "19 allanamientos y hay diez detenidos".



Los sindicalistas están acusados de formar parte de una asociación ilícita que utilizaba mecanismos de "apriete" para lograr que distintas empresas afines prestaran servicios en las obras de la ciudad y se encuentran ahora implicados los delitos de "extorsiones reiteradas, coacciones agravadas, daños, amenazas y resistencia a la autoridad".



El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Dirección de Casos Especiales y se inició luego de que la Justicia tomara conocimiento, a partir de testimonios de personas perjudicadas, de que los imputados en varias ocasiones habrían exigido dinero para evitar la paralización de varias construcciones en la región.



Las denuncias contra los gremialistas fueron presentadas por firmas constructoras, que sostuvieron que la cúpula sindical les exigía retornos para la adjudicación de las obras, que eran paralizadas en caso de no pagar los sobornos.





En septiembre pasado, tras la detención del secretario general de la UOCRA de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina, la gobernadora María Eugenia Vidal había señalado que en Bahía Blanca se estaba viviendo "una situación similar".



"Tenemos cuatro rutas con obras que están paradas porque se exige que se contraten determinadas empresas de catering, de transporte y otros servicios por parte del gremio. Esto ya ha sido denunciado en el Ministerio de Trabajo y se va a intervenir", señaló Vidal en ese momento.