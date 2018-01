Un ferretero mató a un ladrón e hirió de gravedad a otro

Viernes, 12 de enero de 2018

El asalto ocurrió en un comercio sobre la colectora de la Panamericana. Los delincuentes habían visitado el lugar en la tarde del miércoles para hacer inteligencia previa.



Un tercero está prófugo. La fiscal del caso imputará al ferretero pero no lo detendrá: considera que se defendió justamente



Carlos Cambón, un comerciante de 56 años de edad, mató a un ladrón que ingresó a su comercio y dejó a otro con heridas de suma gravedad poco después de este mediodía.



Los delincuentes, ambos mayores de edad según relataron fuentes de la investigación a Infobae, entraron armados a su comercio ubicado en el kilómetro 40 de la Panamericana, a la altura de Pilar. Esgrimieron armas de fuego según el testimonio de un empleado del lugar y dieron al menos dos disparos para amedrentar. Dos pistolas Bersa .9 mm manchadas de sangre fueron recolectadas junto a varias vainas del mismo calibre por la Policía Bonaerense, con una unidad de Policía Científica presente en el lugar.



El delincuente herido fue trasladado al hospital Sanguinetti en Pilar con un tiro en la cabeza. Un tercero, tomado por cámaras de seguridad de un comercio contiguo, el chofer del asalto, que se fugó en una camioneta Renault Kangoo blanca. El caso quedó en manos de la fiscal María Inés Domínguez, titular de la UFI N°3 de la jurisdicción.



Domínguez, apuntan investigadores, aún no le tomó declaración a Cambón. Lo imputará por homicidio, pero es una imputación que no perdurará: la fiscal considera que disparó y mató en legítima defensa. El comerciante, por lo pronto, no quedará detenido.



Testimonios recolectados por Domínguez apuntan a que los ladrones visitaron el comercio, una ferretería dedicada al rubro industrial y especializada en hidrolavadoras, durante la tarde del miércoles en un claro movimiento de inteligencia previa: pidieron un presupuesto a un empleado para varias lavadoras. Al volver hoy, esgrimieron sus armas según el testimonio. No habrían pedido el dinero en la caja del lugar, sino, insólitamente, las lavadoras mismas. "Las máquinas, las máquinas", fue el grito que se oyó.



Cambón, que se encontraba en la parte trasera del comercio, tomó su arma, de un calibre pequeño y disparó al menos cuatro veces. La fiscal Domínguez se encontraba a mediados de la tarde en el lugar para realizar las primeras a diligencias junto a un médico forense.



La Renault Kangoo fue encontrada en un operativo cerrojo pocas horas después con dos ocupantes que coincidían con las descripciones del empleado de la ferretería: la camioneta resultó tener un pedido de secuestro tras una denuncia por robo hecha hoy por la mañana en la Comisaría N°1 de Moreno. Una pistola calibre .22 también fue secuestrada.