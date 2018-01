Para el gobierno de Entre Ríos fue un homicidio y no un caso de violencia de género Viernes, 12 de enero de 2018 Lo aseguró la ministra de Gobierno provincial, Rosario Romero, quien mantendrá una reunión con la familia Pastorizzo





El caso de Nahir Galarza, la joven que asesinó en Gualeguaychú a su ex novio, Fernando Pastorizzo, generó una gran conmoción en toda la sociedad entrerriana. Tanto es así, que hasta las propias autoridades provinciales tomaron nota del crimen y se refirieron a los avances en la investigación. Fue a través de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, quien en una entrevista dio sus impresiones respecto al asesinato e incluso adelantó que se reunirá con la familia de la víctima la próxima semana.



En ese sentido, la funcionaria aseguró que por lo visto hasta ahora es inapropiado sostener la teoría de que Galarza cometió el homicidio como respuesta a la violencia a la que era sometida por Pastorizzo. De esta manera, la ministra desestimó la estrategia de la defensa de la acusada, que aseguró desde el principio que todo está enmarcado en un caso de violencia de género.



"Hasta ahora es un homicidio, tipificado en el Código Penal, sobre el cual la Policía, en colaboración con el Ministerio Público Fiscal, ha establecido como hipótesis de autoría a la ex novia del joven fallecido. Hasta ahora es esa la orientación de la investigación", remarcó Romero.



Consideró que "no corresponden todas las otras elaboraciones que se han hecho en torno a cuestiones de género, o pretendiendo disminuir el valor del Ni una menos, diciendo que se exageraba con el Ni una menos y que eso daba lugar a este tipo de conductas". Al respecto la ministra subrayó: "Yo creo que nada que ver, que este es un caso de homicidio y que no hay que buscar más allá de establecer la autoría y profundizar la investigación".



En relación a si existe algún pedido de reunión de parte de la familia del joven, la funcionaria contestó: "No han pedido reunirse con nosotros, seguramente porque estarán satisfechos con la labor del Poder Judicial. Si hubiera alguna dificultad seguramente se habrían dirigido al Ministerio de Gobierno".



De todos modos anticipó a la Agencia de Noticias Digital de Entre Ríos que "viajará a Gualeguaychú el próximo martes" y que "va aprovechar a hacer un contacto con los padres".