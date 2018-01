Cuatro balseros venezolanos murieron al intentar llegar a Curazao Jueves, 11 de enero de 2018 Según medios locales, la lancha zarpó de las costas de Falcón, en el noroeste de Venezuela, con una veintena de emigrantes, lo que aún no fue confirmado oficialmente. Intentar la suerte a bordo de embarcaciones precarias para emigrar es también uno de los sistemas adoptados por los cubanos



Cuatro personas murieron este miércoles en Curazao tras accidentarse una embarcación que partió de Venezuela presuntamente con migrantes indocumentados, informó un vocero del Cuerpo Policial de la isla caribeña.



"Encontramos los cuerpos sin vida de cuatro personas, dos damas y dos caballeros", dijo el portavoz Regnal Lugin, en entrevista exclusiva a Noticias Curazao.



Lugin indicó que podría tratarse de personas que "trataron de entrar de forma ilegal" a Curazao. Antes de encontrar los cuerpos y los restos de la lancha que se estrelló, habían sido detenidos dos hombres indocumentados en una zona cercana.



"No fue un crimen, sí es un accidente grave que sucedió (…). Hay patrullas vigilando constantemente para ver si hay más cuerpos o sobrevivientes", acotó el vocero policial.







Balseros venezolanos naufragaron mientras intentaban llegar a Curazao. Embarcación zarpó desde San José de la Costa y desapareció cerca de Koraal Tabak.



Protección Civil estima que 30 personas viajaban en el peñero. Hasta ahora sólo se han recuperado 4 cadáveres.





Lugin aseguró que fiscales del Ministerio Público harán las autopsias para determinar la causa exacta de la muerte, en tanto se investigan las circunstancias del accidente.



"Ya tenemos contacto con los consulados y otros trámites oficiales que tenemos que hacer (…) A las personas que salen de Venezuela, saben que hay muchos riesgos, peligro de muchas lanchas que no son adecuadas y llegan con mucha posibilidad de ser arrestados", señaló el oficial.



Según medios venezolanos, la lancha zarpó de las costas de Falcón, en el noroeste de Venezuela, con una veintena de emigrantes, lo que aún no fue confirmado oficialmente.



Intentar la suerte a bordo de embarcaciones precarias para emigrar recuerda a uno de los sistemas más elegidos por los cubanos para huir del régimen de Fidel Castro.



Play

(Telemundo emitió en noviembre un dramático documental sobre venezolanos que se han lanzado al mar huyendo del régimen de Nicolás Maduro)



Las autoridades de Venezuela aún no se han referido al incidente.



Venezuela atraviesa una aguda crisis política, social y económica que ha provocado una oleada de emigración en busca de un futuro mejor.



Tomás Páez, sociólogo experto en emigración, aseguró a la AFP que entre 400.000 y 500.000 venezolanos han abandonado el país en los dos últimos años.



De los 2,2 millones de emigrantes, 96% salió a partir de 1999, cuando el ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) llegó al poder, según esa fuente.



(Con información de AFP)