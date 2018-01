Serían dos los autores materiales del crimen de Irina

Jueves, 11 de enero de 2018

Así lo adelantó el doctor Salvador Pischeda, quien se constituirá como abogado querellante de Griselda López, madre de Irina, la menor violada y asesinada en un inquilinato del barrio San Marcos



“Hay dos personas que están sindicadas como los autores materiales del crimen”, expresó. El abogado indicó además que hay un brasilero que estuvo en el lugar del hecho y no está detenido.



El abogado Salvador Pischeda informó que la semana próxima se constituirá como querellante representando a Griselda López, madre de Irina, la adolescente que murió la semana pasada en un inquilinato del barrio San Marcos.



Pischeda pedirá una audiencia con la doctora Graciela Fernández Contarde, a cargo de la causa.



“Estamos asesorando a Griselda desde el punto de vista de lo que debe hacer que es colaborar con la Justicia, porque en principio tenía mucho temor, y le explicamos que era lo mejor colaborar. Le explicamos también que podía constituirse como querellante, y nos ha otorgado un poder para constituirnos como querellantes y la semana que viene nos vamos a estar presentando como tal ante la Justicia” expresó el profesional del Derecho.



“La hermana menor de Irina, que tiene 9 años, es una testigo importante, ella escuchó cosas, y queremos que se la escuche” expuso.



“Queremos que estos chacales no recuperen la libertad” mantuvo.



“Más allá del acceso carnal, vaginal y anal, el responsable es uno pero los otros consintieron que esto sea así. Hay al menos dos personas que nosotros consideramos son los autores materiales del crimen. Todas las pruebas que se levantaron han sido debidamente acreditadas” afirmó.



“Le voy a comentar a la doctora Fernández Contarde que hay una personas oriunda del país vecino de Brasil que está en una foto que circuló, por lo que está probado que estuvo en el lugar del hecho aquel día y no está detenido” , sostuvo Pischeda