Los llamativos pedidos de Nahir Galarza en la cárcel

Jueves, 11 de enero de 2018

La joven de 19 años imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo solicitó cambios en la comida y hasta un personal trainer





Nahir Galarza, la joven de 19 años que confesó haber asesinado a su novio Fernando Pastorizzo, está detenida desde el 2 de enero y por un plazo de 60 días con prisión preventiva, hasta que se resuelva su situación procesal. Pasados los primeros 30 días se definirá si su situación se prorroga o Nahir es trasladada a un penal de mujeres.



Aunque sus abogados defensores, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, solicitaron el martes en una audiencia ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay que la imputada sea beneficiada con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, el pedido fue denegado. Desde un principio, el juez Guillermo Biré, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Gualeguaychú, consideró que no es posible una excarcelación ya que "hay riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación" porque existe la posibilidad de que la chica "intimide a un testigo o esconda algún elemento de prueba".





Nahir pasa entonces sus días en una celda de 2 x 4 metros en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. Después de más de una semana de estar detenida, trascendieron algunas exigencias que la joven realizó a la Justicia, de las cuales solo le fue concedida una.





En primer lugar, Galarza pidió un ventilador, que le fue otorgado. Además, pidió también un colchón porque no estaría cómoda en el lugar donde duerme y, aunque se lo alcanzaron, no se lo permitieron ingresar. Por otra parte, trascendió que la joven entrerriana no quiere comer la comida que le ofrecen en la comisaría y recibe todos los días comida que prepara su mamá.



El pedido que más llamó la atención, sin embargo, fue el de un personal trainer para poder realizar actividad física durante su detención. Pero también fue denegado.





El juez de Garantías Guillermo Biré visitó a la joven detenida para constatar su estado de salud y las condiciones de detención e informó que la dependencia cuenta con todos los recursos y la estructura para mantenerla alojada, aunque sin privilegios. "La encontré como siempre, seria, callada y preferiría no dar mayores especificaciones que a mí no me corresponden", detalló al diario UNO de Entre Ríos.



Además, aclaró: "No es verdad que tenga un régimen especial, nada que ver, solo tiene visitas los días miércoles y los sábados en horas de la tarde y con respecto a la comida, sé que los padres le acercan todos los días una especie de vianda. Por lo tanto, no tiene privilegios y tiene el régimen como cualquier persona con prisión preventiva", relató el juez.





En la Comisaría la joven se encuentra junto a otra interna, de nombre Rosita, pero ambas en celdas individuales. "Las dos no tienen contacto y hay un control permanente, por lo que es imposible que ella haya accedido a un celular o a una computadora", indicó para descartar las teorías de que haya sido ella quien realizó cambios en su cuenta de Instagram.



Por otra parte, el fiscal Sergio Rondoni Caffa, a cargo de la investigación, precisó en declaraciones a Radio Máxima que "en el lugar donde cumple la prisión preventiva, según lo que se me ha referido desde el Juzgado de Garantías, Galarza tiene custodia permanente por parte de funcionarias policiales femeninas. Ella ocupa una celda, está sola y, durante dos días por semana, se le permite recibir visitas cuya duración no se puede extender por más de dos horas, de acuerdo al protocolo para estos casos".



Respecto a la actitud de Nahir desde que está a disposición judicial, Rondoni Caffa la describió como "una persona fría" en las dos situaciones en que la cruzó: cuando prestó declaración y confesó y el 31 de diciembre, cuando permanecía en el Hospital Centenario por su estado de shock.