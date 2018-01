Boca y River tienen en la mira al mismo volante ofensivo

Jueves, 11 de enero de 2018

Tanto el Xeneize como el Millonario se encuentran a la búsqueda de un mediocampista y el apuntado sería un jugador que se desempeña en la MLS





Boca y River se encuentran en una especie de carrera armamentística. Ambas instituciones salieron a invertir varios millones de dólares para reforzar sus planteles y dar pelea en la disputa por adjudicarse la Copa Libertadores.



El Xeneize cerró los arribos de Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Ramón Wanchope Ábila y Carlos Tevez. Y además de negociar por la contratación de Gustavo Gómez, defensor del Milan de Italia, añora contratar un volante ofensivo.





Por su parte, el Millonario concretó las llegadas de Lucas Pratto (pagará aproximadamente 11 millones de dólares) y Franco Armani y mantiene negociaciones con el América de México para fichar a Silvio Romero.





Pero Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo no se conforman y quieren más. En Boca, la probabilidad de repatriar a Nicolás Gaitán es cada vez más efímera y Tigres de México se muestra reacio a negociar con River por Lucas Zelarayán. Ante este panorama, ambos entrenadores pensaron en el mismo plan B: Sebastían Blanco.





El ex Lanús y San Lorenzo tuvo una muy buena temporada en su estreno en la MLS con la camiseta de los Portland Timbers, al disputar 34 encuentros y marcar 8 goles. Su equipo se adjudicó el primer puesto en su conferencia, pero sucumbió en semifinales.



El mediocampista le aportaría soluciones tanto al Mellizo como al Muñeco, pero su salida de Estados Unidos no sería sencilla. Los Timbers no estarían dispuestos a soltar al argentino, por quien pagaron aproximadamente cinco millones hace un año.