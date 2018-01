El Chelsea y el Arsenal no se sacaron diferencia en la primera semifinal Miércoles, 10 de enero de 2018 El duelo en Stamford Bridge terminó 0 a 0 y la revancha se disputará el 23 de enero. Ayer martes, el Manchester City superó 2 a 1 a Bristol City en el Etihad Stadium



Pareciera ser que ambos equipos gastaron todo su potencial en el duelo que protagonizaron la semana pasada en el duelo por la Premier Leaguey que finalizó 2 a 2. Este miércoles, por las semifinales Copa de la Liga y en Stamford Bridge, el cero se adueñó del marcador y la llave sigue abierta.



Un partido en el que hubo pocos espacios y ambos planteos se anularon por completo. El desarrollo se dio principalmente en el mediocampo, salvo en los últimos minutos cuando el conjunto local fue con más ímpetu por el triunfo, pero chocó con la defensa sólida del equipo visitante y con el arquero David Ospina.



El colombiano fue una de las figuras y acumuló algunas atajadas a Víctor Moses y a Cesc Fábregas en el primer tiempo, que no le resultaron nada complejas. En el complemento se lució al tapar un remate lejano de Álvaro Morata, pero el resto de sus intervenciones fueron sencillas capturas de balón.





El equipo dirigido por Arsene Wenger apostó a un contragolpe que nunca logró concretar y se refugió en su campo en la segunda mitad a la espera del pitazo final que dejó más conforme a su conjunto que a los dirigidos por Antonio Conte. La revancha será el 23 de enero en el Emirates Stadium.



Ayer, un gol de Sergio Agüero en el descuento le permitió al Manchester City derrotar al Bristol por 2-1 en la otra llave del torneo. Pese a que se enfrentaban el líder de la Premier League ante el cuarto clasificado de la segunda categoría del fútbol inglés, el encuentro estuvo mucho más

igualado de lo que se preveía, aunque es cierto que el club sureño ya había dejado en el camino a tres representantes de primera: Stoke City, Crystal Palace y Manchester United.





El Bristol City, incluso, se adelantó en el marcador con un tanto de penal transformado por Bobby Reid poco antes del descanso. El equipo que dirige Pep Guardiola asedió en la segunda parte el arco de su rival y empató en el minuto 55 con un tanto del belga Kevin de Bruyne tras una buena combinación con Raheem Sterling.



El City tuvo muchas ocasiones para ponerse por delante en el marcador, pero no fue hasta el descuento que el portugués Bernardo Silva sacó un buen centro desde la derecha y el Kun Agüero se adelantó al arquero rival para cabecear a la red. El encuentro de vuelta se disputará en Bristol el próximo 23 de enero.