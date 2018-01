Mató a palazos a un perro, lo filmaron y reclaman que vaya a la cárcel

Miércoles, 10 de enero de 2018

El video se viralizó y los vecinos de La Rioja lo escracharon. Ahora reclaman que se aplique la Ley de Protección Animal





Un hombre identificado como Daniel Vallejos fue grabado golpeando a un perro con un palo hasta causarle la muerte en La Rioja. El video se viralizó y generó el repudio generalizado de los vecinos, que no dudaron en escracharlo en su casa.



El agresor no mostró arrepentimiento alguno sino que, al contrario, amenazó con aplicar su comportamiento salvaje con los perros de todos los vecinos, según indicó Nueva Rioja.



El aberrante hecho tomó estado público en la provincia, por lo que el hombre fue detenido por desorden en la vía pública. Pero los defensores de animales exigen que el violento sea castigado puntualmente por el asesinato del perro, aplicando la Ley Nacional N°14.346 de Protección Animal.





La presidente de la Asociación Protectora de Animales, Silvia Meyer, denunció en la policía a Vallejos y pide que la Justicia acompañe el reclamo de los vecinos: "Que se asuma el compromiso de hacer cumplir la ley. No tiene grandes penas, van de entre quince días a un año de cárcel, pero nosotros queremos que se cumpla".



"Queremos que se comience la causa y que este sujeto se defienda porque ese es su derecho y se llegue a una sentencia final, con la pena máxima que prevé esta ley", completó Meyer.



La Defensora de Animales ya aportó pruebas, como el informe médico que da cuenta de las fracturas que sufrió el animal como consecuencia de los golpes, para que la Justicia avance y aplique la Ley de Protección Animal.