Del Potro regresa al Top Ten tras más de 1200 días Miércoles, 10 de enero de 2018 Con su triunfo de hoy ante Denis Shapovalov en el ATP de Auckland, el tandilense reaparecerá entre los 10 mejores del mundo del tenis, algo que no lograba desde 2014 y tras caer al puesto 1045 en febrero de 2016



Juan Martín Del Potro estrenó el 2018 con un buen triunfo en el ATP de Auckland ante Denis Shapovalov y con ese resultado el tandilense logró su regreso al Top Ten luego de casi tres años y medio de ausencia.





Fue el 4 de agosto de 2014 cuando el mejor tenista argentino de la actualidad apareció por última vez entre los 10 mejores del mundo del tenis. Luego, como producto de sus lesiones, llegó a caer hasta el puesto 1045 (según la clasificación del 8 de febrero de 2016), el más bajo en su carrera, en momentos en que se dudaba no sólo de su regreso al mejor nivel sino directamente de su continuidad.





Una vez recuperado de sus dolencias físicas que lo obligaron a someterse a tres cirugías en su muñeca izquierda, Juan Martín logró readaptarse al circuito y, fundamentalmente, superar sus miedos a una recaída, y comenzó a lograr resultados, algunos de impacto mundial como ante Stan Wawrinka en Wimbledon 2016 (entonces N°5 del mundo), Novak Djokovic (entonces N°1 del mundo), Rafael Nadal (entonces N°5 del mundo) en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 o ante el mismísimo Roger Federer en cuartos de final del US Open 2017.



Así sumó puntos vitales para escalar puestos en el ránking mundial que lo tuvo de nuevo entre los 500 mejores en febrero de 2016, entre los 100 mejores en septiembre de ese año, entre los 50 en octubre de 2016 y un año después entre los 20 mejores del mundo para, desde el próximo lunes de manera oficial, volver a ser el N°10 del mundo.