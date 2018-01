Las 4 razones por las que Pratto decidió firmar en River

Martes, 09 de enero de 2018

El flamante refuerzo "millonario" se hizo la revisión médica y explicó los motivos de su arribo al club de Núñez





Las negociaciones fueron largas pero llegaron a buen puerto: Lucas Pratto se transformó en refuerzo de River y viajará a Miami en las próximas horas para sumarse al plantel conducido por Marcelo Gallardo, quien lo espera con ansias.



Luego de realizarse los controles médicos de rutina y dialogar algunos minutos con Franco Armani -otra de las incorporaciones-, el ex San Pablo argumentó cuáles fueron los motivos por los que decidió llegar a la institución de Núñez.



El atacante de 29 años ganó varios títulos locales pero tiene una cuenta pendiente: ganar la Copa Libertadores. Ese es el primer desafío que lo movilizó, pero no el único. El hecho de que haya grandes figuras en el plantel riverplatense lo motivó a hacer fuerza en Brasil para desligarse de otro poderoso del continente americano. "La mayoría de mis compañeros ganó la Copa o jugó en Europa", destacó.





Un hombre clave para su contratación fue Marcelo Gallardo y el Oso destacó cuánto valió su interés para desembarcar nuevamente en el fútbol argentino: "Trabajar con este cuerpo técnico impresionante fue otra de las cosas que puse en la balanza". Y como ya había declarado anteriormente, el punto más importante para gestar su vuelta al país fue su hija.



Por su parte, el ex Vélez remarcó que su paso por Boca no generará problemas porque se siente mucho más identificado con el Fortín y se mostró despreocupado por la Selección: "Es un objetivo grande pero no pienso mucho en eso".



Pratto destacó a River como "uno de los clubes más grandes del mundo" y afirmó que no tendrá presión por los 11 millones de dólares que invirtieron en él, sino por el peso de la historia de la camiseta.