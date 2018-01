Cumbre Sampaoli-Messi en Barcelona para hablar del Mundial

Martes, 09 de enero de 2018

El entrenador de la Selección estuvo presente en la práctica del conjunto "Culé" e intercambió conceptos con Ernesto Valverde. Luego, se reunió con el astro rosarino con quien mantuvo una charla de una hora





Solo faltan 156 días para el inicio del Mundial de Rusia y es por eso que Jorge Sampaoli no descansa. El entrenador de la Selección se encuentra de gira por Europa para reunirse con sus jugadores y así llegar de la mejor forma a la cita mundialista. Este martes visitó la práctica del Barcelona y habló con Lionel Messi.



Una hora fue el tiempo que el nacido en Casilda estuvo mano a mano con la Pulga en una oficina de la Ciudad Deportiva del elenco catalán. El técnico, que estuvo presente junto a sus ayudantes en el Camp Nou el pasado domingo en el triunfo sobre el Levante, acudió al encuentro con el mejor jugador del mundo para diagramar su preparación de cara a la próxima Copa de Mundo, que comenzará el 14 de junio.



El propio Leo ya había anticipado en una entrevista cómo iba a ser su desempeño previo al certamen más importante en el mundo del fútbol. "Entendí que el año es largo. Hay momentos en la temporada que son más duros que otros. Van pasando los años y soy más grande. Años atrás el cuerpo no lo sentía. Hoy jugar muchos partidos te pasa factura. Todavía me cuesta el no jugar o salir, pero me di cuenta de que es lo mejor", comentó aquella vez.



Según publicó el diario catalán Sport, Messi acentuará su descanso durante el primer semestre del 2018 y pondrá especial énfasis en alzar la Champions League, al mismo tiempo que intentará acumular la cantidad justa de minutos para que el cuerpo responda en Rusia. El rosarino, de 30 años, no jugará los 90 minutos de todos los partidos que afronte su club; es más, las vacaciones del argentino fueron más largas que las del resto de sus compañeros y no estuvo presente en el cruce ante el Celta de Vigo por Copa del Rey.



El DT y el jugador analizaron juntos los próximos rivales que deberá enfrentar la Albiceleste en el Grupo D: Islandia, Croacia y Nigeria. Hablaron de la táctica del equipo y del grupo humano, ambos factores fundamentales para un tener un buen desempeño en el país soviético.



La intención del cuerpo técnico nacional es que el capitán llegue de la mejor forma posible y se sienta lo más cómodo que se pueda. Es así que el preparador físico, Jorge Desio, aprovechó la visita a las instalaciones del Barça para charlar con los profes de allí, que trabajan constantemente con Messi y conocen en profundidad su estado físico.





Además, otra de las decisiones claves tomadas por Sampaoli y sus colaboradores es el lugar en el que será la preparación previa al Mundial: las mismísimas instalaciones del Barcelona FC. El plantel argentino arribará aproximadamente el 1 de junio a la segunda casa de la Pulga, quien para esa fecha recibirá junto a su esposa Antonela Roccuzzo a su tercer hijo, por lo que la cercanía a su hogar será clave para no tener al Diez preocupado.



El entrenador de 57 años ya estuvo por Sevilla, donde se reunió con los seis futbolistas argentinos que juegan allí: Gabriel Mercado, Éver Banega, Guido Pizarro, Franco Vázquez, Joaquín Correa y Nicolás Pareja. Este lunes hizo lo propio con Javier Mascherano. Sampaoli continuará su viaje por Madrid, luego volará a Inlgaterra e Italia y finalizará su tour en Francia.