Armani y Pratto coincidieron en la revisión médica y Gallardo piensa en su 11 ideal

Martes, 09 de enero de 2018

El arquero y el delantero, flamantes refuerzos del club "Millonario", aceleran su incorporación. Tras los estudios de rigor volarán a los Estados Unidos para sumarse a la pretemporada





Parece extraño que cuando el plantel de Primera, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo y sus ayudantes están en plena pretemporada en los Estados Unidos, el nuevo River se arma en Buenos Aires. Es que hoy Franco Armani y Lucas Pratto, recientemente convertidos en refuerzos del Millonario, coincidieron en una clínica para hacerse los estudios médicos de rigor.





El arquero y el delantero se encontraron en el Centro de Diagnóstico Rossi del barrio de Belgrano y allí se sometieron a la rutina de exámenes necesarios. A continuación firmarán sus contratos y por la tarde tomarán un vuelo hacia la ciudad de Florida, en Estados Unidos, donde River se prepara para afrontar el 2018.



Si bien la incorporación de ambos futbolistas estaba entre las prioridades de Gallardo, el entrenador espera por que las negociaciones por otros de los jugadores que pidió puedan resolverse en favor de River. Uno es Silvio Romero, quien ya no tiene lugar en el América de México y por el que el club pide la suma de 5,5 millones de dólares; el otro es Lucas Zelarayán, ex Belgrano, por quien Tigres pide 1 millón de dólares solo por un préstamo.



A la espera de la resolución de esos pedidos, en River ya se bosqueja el once ideal de Gallardo con lo que tiene hasta hoy: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio; Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco; Lucas Pratto. ¿Será este?