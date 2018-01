Horóscopo para hoy 9 de enero 2018 Martes, 09 de enero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



En este día la Luna en oposición seguirá dificultando la capacidad de decisión. No se impaciente, reflexione y luego actúe.

Amor: Reanime la pasión en su relación, de lo contrario, caerán en la monotonía.

Riqueza: Sepa que esos reclamos que no se resolvieron en su momento podrían entorpecen su jornada laboral.

Bienestar: Regálese todo el tiempo que pueda para descansar y compartir momentos con su familia.





Tauro





No se sienta rechazado. Comprenda que no siempre es posible resultar agradable a toda la gente que lo rodea.

Amor: Demuéstrese más divertido y déjese llevar por el amor. Abandone la seriedad.

Riqueza: Existirán reales posibilidades de ascenso, ya que los logros profesionales estarán en aumento.

Bienestar: Opte por el yoga o meditación, será el mejor remedio para cualquier malestar.



Géminis





No se deje ganar por las dudas. Recuerde que usted sabe cómo influir sobre los demás en favor de sus objetivos.

Amor: Entienda que aunque siga prolongando esa relación amorosa, no funcionará.

Riqueza: Seguramente se sienta presionado por algunos temas financieros. No desespere.

Bienestar: Le será aconsejable que duerma más de lo normal y se alimente en forma sana.





Cáncer





Aprenda a valorarse más allá de cualquier semejanza y diferencia que usted tenga con cualquier otra persona.

Amor: Hable con calma o guarde silencio con su pareja. Evite discutir.

Riqueza: Un retraso podría ocasionarle un problema económico. Comience a verificar de cerca el cumplimiento de los pagos.

Bienestar: En este día, volverá a recuperar la vida social de la que tanto ha disfrutado hace tiempo.





Leo





Hoy se sentirá bien con usted mismo y podrá afrontar cuestiones molestas que hace tiempo viene postergando.

Amor: Comience a brindar cariño sin esperar nada a cambio. Pronto se lo devolverán de forma espontánea.

Riqueza: Surgirán nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo.

Bienestar: Sería bueno que trate de ordenar su vida. Deberá cuidarse de los excesos.





Virgo





Despreocúpese por el qué dirán. La opinión ajena no es lo importante, sino su propia seguridad para hacer o decir lo correcto en su vida.

Amor: Fortifique las emociones que siente para que su relación amorosa perdure.

Riqueza: Asuma el cargo con responsabilidad. Los temas financieros le demandarán organización y disciplina.

Bienestar: Ponga atención a su estado corporal. Trate de mimarlo un poco más.





Libra





Necesitará mantenerse en silencio. De lo contrario, podría decir algo indebido y llegar a herir a una persona.

Amor: Ese amor del pasado vuelve y le despertará viejas emociones que estaban dormidas.

Riqueza: Empiece ese proyecto. Gracias a la influencia lunar podría dar inicio a un nuevo ciclo.

Bienestar: Debería equilibrar los trastornos de hambre y los ciclos de sueño.





Escorpio





Le acercarán una propuesta interesante en esta jornada. Evalúela con tranquilidad, pidiendo un consejo antes de decidir.

Amor: Diga lo que siente. Aunque tenga miedos sea usted mismo frente a su pareja.

Riqueza: Fortalezca su energía económica controlando su dinero y la administración de sus gastos.

Bienestar: Jornada óptima para mantenerse alejado de las actividades sociales que lo abruman.





Sagitario





Jornada óptima para que aleje sus temores y se arriesgue a lo nuevo. Recuerde que todo cambio es constructivo.

Amor: Procure complacer los deseos y anhelos de su pareja. Acompáñela en el disfrute.

Riqueza: Momento de asumir los compromisos contraídos sin cambiar el rumbo de sus ideas.

Bienestar: Intente buscar diferentes maneras saludables para canalizar su irritabilidad.





Capricornio





La energía lo desbordará. Si se lo propone, podrá hacer varias cosas al mismo tiempo y obtendrá los fines deseados.

Amor: Etapa de impasse en la pareja. Intente reactivar esa situación, con amor y pasión.

Riqueza: Hágase valer y así lo respetarán. No tolere que existan malos tratos a nivel laboral.

Bienestar: Deberá mantenerse relajado y hacer ejercicios de respiración por las noches.





Acuario





Probablemente su indecisión le perjudicará el día, tome las medidas para evitarla. La acción será importante en todos los casos.

Amor: Si se siente confundido, trate de aclarar la situación con su pareja para que no se termine abruptamente el vínculo.

Riqueza: Aparte su actitud altanera y demuestre más respeto hacia los pares en el ámbito laboral.

Bienestar: Sepa que necesitará armonizar su psiquis. Evite reprimir los sentimientos.





Piscis





Necesitará reflexionar acerca de sus objetivos antes de actuar o de hablar. De lo contrario, no saldrá como esperaba.

Amor: Reconquiste a la pareja y maneje las emociones escuchando a su corazón.

Riqueza: Sepa que pondrían surgir variaciones en los movimientos financieros y alterarse la economía a futuro.

Bienestar: Ponga atención a la dieta, incorpore más lácteos y frutas de estación.