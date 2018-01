El defensor por el que se pelean Boca y River

Martes, 09 de enero de 2018

Tanto Guillermo Barros Schelotto como Marcelo Gallardo desean reforzar su línea defensiva y parece ser que ambos anhelan al mismo jugador, sin continuidad en Europa





Boca y River están rompiendo el mercado de pases y parecen competir entre ellos por quién gasta más dinero en jugadores de jerarquía. Tanto Guillermo Barros Schelotto como Marcelo Gallardo desean reforzar su zaga central y parece ser que ambos anhelan el mismo nombre: Lisandro López.



Por el lado del Xeneize, el primer apuntado por el Mellizo para esta posición fue el paraguayo Gustavo Gómez, un viejo conocido en su paso por Lanús. Sin embargo, el Milan, dueño del pase del jugador de 24 años, parece tener todo acordado con el Udinese, club que buscaría un préstamo con opción de compra e incluiría al mediocampista Jakub Jankto en la negociación.



Complicado el caso del ex Granate, las intenciones del club de la ribera apuntan al futbolista que hoy defiende los colores del Benfica de Portugal, en el que no tiene mucho rodaje.



Desde el Millonario la situación es un poco similar. La idea del Muñeco era no reforzar la línea del fondo, pero una posible partida de Jonatah Maidana, pretendido por Dallas FC de la Liga de Estados Unidos, despertó la necesidad de incorporar a un zaguero y parece ser que el ex Arsenal es el elegido por el técnico del elenco de Núñez.



El defensa de 28 años surgió de Chacarita y, tras tres temporadas en el elenco de Sarandí, emigró hacia Europa, en donde disputó una temporada en el Getafe de España. En 2014 recayó en el fútbol luso y hoy no cuenta con la continuidad deseada. Y se transformó en el objeto de deseo de Boca y River, ni más ni menos.