Castaña pidió disculpas luego de su polémica frase

Lunes, 08 de enero de 2018

El cantautor grabó un video para expresar su arrepentimiento tras haber manifestado en una entrevista: "Si la violación es inevitable, relájate y goza"





Cacho Castaña deslizó una polémica frase al ser consultado sobre cómo veía al país. El cantante aseguró que había que "dejarse de joder con que la sociedad estaba sensible" y que había que "relajarse", para lo que trajo a colación un viejo refrán: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".



La misma causó un fuerte rechazo que se acrecentó, una vez finalizada la entrevista que dio al programa Involucrados, aquí y ahora, que debutó este lunes en la pantalla de América.



En un video exclusivo al que tuvo acceso Teleshow, el cantautor se mostró arrepentido por sus dichos. "Hola, buenas tardes, bueno este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas", arrancó diciendo Castaña.



Y continuó: "No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años".





"Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen, hace muchos años que me conocen. Sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido mil disculpas", manifestó Cacho Castaña.



Cacho se encuentra en Mar del Plata ya que realizará dos shows en el teatro Radio City, los días 24 de enero y 7 de febrero. El actor Matías Santoianni lo acompañará sobre el escenario.