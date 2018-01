La polémica frase de Cacho Castaña: "Si la violación es inevitable, relájate y goza" Lunes, 08 de enero de 2018 El cantante habló de la actualidad del país, aseguró que los argentinos "estamos involucionando" y que había que "dejarse de joder con que la sociedad está sensible", para lo que recordó un viejo refrán



Cacho Castaña deslizó una polémica frase al ser consultado sobre cómo veía al país. El cantante aseguró que había que "dejarse de joder con que la sociedad estaba sensible" y que había que "relajarse", para lo que trajo a colación un viejo refrán: "Si la violación es inevitable, relájate y goza".



"¿Qué nos pasa a los argentinos que hablamos tantas pelotudeces?", arrancó el cantante en Involucrados, aquí y ahora, desde Mar del Playa y explicó: "Tenemos que mejorar, estamos involucionando… en la sociedad, en lo que está pasando. Hay que dejarse de joder con que la sociedad está sensible y que cualquier cosa que decís es 'me discriminás', todo es discriminación, tenés que cuidarte con lo que decís porque es un quilombo".



Al ser consultado sobre si se refería a la política o a temas en general, agregó: "Yo no creo que este gobierno persiga a nadie, ni que nadie persiga a nadie, lo que pasa es que levantás la tapa y está todo podrido".





Otro tema sensible en la actualidad es el rol del género femenino y Castaña es consciente de que cada cosa que se dice puede causar polémica, como fue el caso de las palabras de Facundo Arana respecto a la realización de la mujer luego de convertirse en madre.



"Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", dijo al respecto.



Luego explicó que su idea es "ponerle humor a algo que es complicado" y que si de hablar en serio se trataba, él creía que debería volver la colimba para que "a los 18 años los pibes tengan más prolija la cabeza".



Más tarde, Castaña mantuvo un cruce cuando el panelista Guido Zaffora indagó sobre la "desafortunada frase": "Dejate de joder, aprendé a escuchar, gil, para patotearme tenés que nacer de nuevo. 75 pirulos tengo, hace cincuenta que trabajo y 75 que escucho que el obrero se muere de hambre, que escucho cómo nos mienten, cuando empecé a escuchar las mentiras, vos no habías nacido. Si querés hablar en serio, hablamos".



"Querés que aclare porque no entendés, 'si la violación es inevitable, relájate y goza' es un dicho viejo, a mí me prohibieron Señora, las cosas que yo le haría y Si te agarro con otro te mato, porque era un mensaje de violencia para la juventud. Paremos con la japa, dejémonos de joder", cerró el músico al respecto.



Cacho se encuentra en Mar del Plata ya que realizará dos shows en el teatro Radio City, los días 24 de enero y 7 de febrero. El actor Matías Santoianni lo acompañará sobre el escenario.