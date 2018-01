Pratto se despidió de San Pablo y confirmó su llegada a River Lunes, 08 de enero de 2018 El delantero habló en conferencia de prensa y explicó las razones de su salida del conjunto paulista. "La decisión no fue económica, ni deportiva, ni por disgusto. Lo más importante para mí es mi familia", repitió





Lucas Pratto brindó una conferencia de prensa en San Pablo y explicó las razones de su salida. "Lo hago por mi familia", aseguró. El delantero argentino confirmó de esta manera su arribo a River y pidió que no lo tilden de "mercenario" porque fue una decisión muy personal.



"Lo más importante para mí es mi familia. Volver y estar cerca de ellos va a ser importante. Quiero pedir disculpas si fui fuerte en algunas palabras. Merecía hablar, solo estoy pidiendo salir por mi familia", repitió el futbolista, quien aclaró que forzó su salida por su hija.





"Tomé esta decisión más que nada por una cuestión personal. Quería que se dejen de hablar cosas, como que soy mercenario", continuó Lucas, quien aclaró: "Si los valores de la operación no atendían a las pretensiones del San Pablo, me iba a quedar feliz. Y si no había acuerdo, no iba a pedir pasar a otro equipo".



Lucas Pratto además aclaró que el equipo paulista tendrá la prioridad si decide regresar a Brasil. "La decisión no fue económica, ni deportiva, ni por disgusto. Quiero agradecer al club y a los torcedores porque me dieron todo el apoyo en los momentos más difíciles".



En las próximas horas, River confirmará la compra en más de 11 millones de dólares (se estima que el acuerdo se cerrará en 10.700.000 dólares más un plus por objetivos). Los dueños del pase del "Oso" son tres: San Pablo (50%), Atlético Mineiro (45%) y una cadena de supermercados (5%).



"Es mentira que me voy para tener una carrera más vistosa en la Selección. Hacer 15 goles en San Pablo o en River es la misma cosa. La única verdad es que mi familia está pensando en mí", cerró el delantero.