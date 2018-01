“Chamamé con todos” visitó dos penitenciarías este fin de semana Lunes, 08 de enero de 2018

El objetivo de esta propuesta es llevar reconocidos artistas a instituciones donde se encuentran alojadas personas que no podrán participar de la fiesta mayor en el Cocomarola.



El programa “Chamamé con todos” llegó este fin de semana a la Unidad Penal N° 4 Granja Yatay y a la Nº 6 San Cayetano, en tanto que hoy será el turno del Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

“Chamamé con todos” es una actividad organizada por el Instituto de Cultura de la Provincia y forma parte de las propuestas culturales previas al inicio de la 28ª Fiesta Nacional del Chamamé y 14ª Fiesta del Chamamé del Mercosur. El objetivo de esta iniciativa es llevar reconocidos artistas a instituciones donde se encuentran alojadas personas que no podrán participar de la fiesta mayor en el Cocomarola.

El sábado, la delegación chamamecera hizo su tercera parada y el lugar elegido fue la Unidad Penal Nº 4 Granja Yatay. El evento empezó con las palabras de bienvenida del interventor del Servicio Penitenciario Provincial, Osvaldo de los Santos García. “Agradecemos al Gobierno de la Provincia que, a través del Instituto de Cultura, nos traen todos los años estas actividades. Los internos pierden la libertad, pero no sus derechos. Así que disfruten de nuestro chamamé, de estas actividades porque ustedes también forman parte de la Fiesta del Chamamé”, señaló.

Allí actuaron los Criollos de Corrientes y Pablo Delvalle. Acompañó en la danza, Mainumby Arte Ballet. Al finalizar el evento, un interno agradeció la posibilidad de disfrutar de una mañana de chamamé en la Granja. “Esto no se ve todos los días”, expresó.

También estuvieron presentes el subjefe del Servicio Penitenciario Provincial, Rubén Roque Romero; el director general de Seguridad y Personal Alcaide Mayor, Alfredo Portillo; la directora General de Trabajo Penitenciario y Obras Alcaide Mayor, Ester Rojo, y el director a cargo del Establecimiento Penitenciario N° 4, Diego Dumullar.

Ayer “Chamamé con Todos” hizo pie en la Unidad Penal Nº 6 San Cayetano donde el chamamé sonó de la mano de Los Criollos de Corrientes y Pablo Delvalle. Hoy el programa llegará al Hospital Pediátrico Juan Pablo II donde actuarán Silvina Escalante y Mirna Fassano, Sofía Morales y Agustín Duarte.

Mañana la cita será en el Hospital Escuela a las 9 y actuarán allí Giannela Niwoyda, Miriam Asuad, Consuelo Castillo, Trío Delvalle, Fernández, Galarza y Federico Maceri. El cierre de este programa será el miércoles a las 9 en el Hogar de ancianos Juana C. de Chapo y los artistas anunciados son Alborada y Pago Porá.