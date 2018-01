Incendio en la Torre Trump de Nueva York

Lunes, 08 de enero de 2018

La propiedad del presidente estadounidense desprendía una densa columna de humo, pero fue controlado por el personal de emergencia. El mandatario se encuentra en Washington D.C.





El techo de la Torre Trump en Nueva York sufrió un incendio este lunes cerca de las 7 de la mañana (hora local) en el que trabajaron más de 100 bomberos para apagar las llamas.



Un civil resultó con heridas graves y un bombero fue tratado por afecciones leves ante la caída de escombros, según confirmaron las autoridades. Las imágenes aéreas mostraban una densa columna de humo mientras que los equipos de emergencia estaban en la azotea para tratar la situación, que parecía bajo control.





There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://twitter.com/reuters/status/950357333833666562 …





"Hubo un pequeño incendio eléctrico en una torre de refrigeración en el techo de la Torre Trump", escribió Eric Trump, hijo del mandatario, en su cuenta de Twitter. Además, agradeció al Cuerpo de Bomberos y los describió como "verdaderos héroes".



El presidente de los Estados Unidos había retornado a Washington el domingo luego de pasar unos días en Florida.



La torre, que combina oficinas, residencias y algunos comercios, alberga también la sede de su compañía, Trump Organization, y su cuartel general de campaña, desde el cual el multimillonario del sector inmobiliario lanzó su candidatura el 16 de junio de 2015. El edificio no fue evacuado ante el incendio.