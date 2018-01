El papa pidió que las elecciones "den inicio a la solución de los conflictos"

Lunes, 08 de enero de 2018

El líder católico, en su discurso anual ante los representantes diplomáticos, indicó que el país sudamericano "atraviesa una crisis cada vez más dramática y sin precedentes". También se refirió a la tensión en la península coreana





El papa Francisco manifestó este lunes su preocupación por la crisis de Venezuela y abogó por elecciones en ese país en su tradicional saludo anual al cuerpo diplomático.



En su largo discurso ante los 183 embajadores y representantes acreditados ante la Santa Sede, el Papa analizó los varios focos de conflicto que amenazan al mundo y se refirió de particular a la situación bajo el régimen chavista. "Pienso en el querido Venezuela, que atraviesa una crisis cada vez más dramática y sin precedentes", señaló.



"La Santa Sede, mientras que exhorta a responder sin demora a las necesidades primarias de la población, desea que se creen las condiciones para que las elecciones previstas durante el año en curso logren dar inicio a la solución de los conflictos existentes, y se pueda mirar al futuro con renovada serenidad", subrayó.







La crisis en Venezuela también había estado presente durante su mensaje de Navidad antes de la bendición "Urbi et Otbi" cuando confió "Venezuela al Niño Jesús para que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano".



En su discurso ante el cuerpo diplmático, pronunciado en la imponente Sala Regia del Vaticano, el pontífice pidió el respeto de los "derechos humanos" en el mundo y condenó como "aberrante" la lógica de la guerra. "Un hecho cualquiera imprevisible puede de improviso e inesperadamente provocar un incendio bélico", advirtió.



Francisco reiteró la posición de la Santa Sede de que toda diferencia debe "resolverse no con las armas, sino por medio de negociaciones", dijo.



Tensión en Corea



"Es de importancia primordial apoyar todos los esfuerzos para el diálogo en la Península de Corea, a fin de encontrar nuevas formas de superar las disputas actuales, aumentar la mutua confianza y asegurar un futuro pacífico para el pueblo coreano y para el mundo completo", declaró el Pontífice.



El Papa se dirigió a los diplomáticos un día antes de las esperadas conversaciones entre Pyongyang y Seúl sobre la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang.



"En la era atómica, la guerra no puede ser utilizada como instrumento de justicia", aseguró al analizar la situación mundial.





Francisco, que emprende este mes un viaje a Chile y Perú, recordó su histórica visita en septiembre pasado a Colombia. "Deseé bendecir los esfuerzos y la valentía de ese amado pueblo, marcado por un vivo anhelo de paz tras más de medio siglo de conflicto interno", recalcó.



Respecto a Jerusalén, y sin mencionar de forma explícita la decisión de Estados Unidos de trasladar a dicha ciudad su embajada en Israel, citó "recientes" tensiones en Tierra Santa y renovó lo que describió como la "urgente llamada del Vaticano a que cualquier iniciativa sea cuidadosamente considerada para evitar agravar las hostilidades". Pidió una solución de dos estados para Israel y los palestinos y que se respeten el status quo y de Jerusalén, señalando que la ciudad es sagrada para cristianos, judíos y musulmanes.



El papa lanzó también un sentido pedido por los refugiados e instó a la comunidad internacional para que trabaje para que puedan regresar a sus países.