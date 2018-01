Horóscopo para hoy 8 de enero 2018 Lunes, 08 de enero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Sería bueno que se mantenga alerta y actúe con cuidado. Debe estar prevenido frente a su pasado.

Amor: Demande apoyo si lo necesita, sus amigos lo ayudarán en ese problema amoroso.

Riqueza: Sustituya el método de trabajo que utiliza para lograr que sus objetivos se realicen a corto plazo.

Bienestar: Transitará un momento de renovación. Intente desprenderse de aquello que ya no usa.





Tauro





Sepa que todo lo que inicie será posible gracias a su nueva actitud. Recuperará la pasión y la seguridad en su prójimo.

Amor: Quítese la costumbre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar una relación sólida.

Riqueza: Evite los gastos desmedidos, por mínimos que sean, ya que desequilibrarán su presupuesto.

Bienestar: Momento óptimo para realizar alguna dieta depurativa. No la postergue.



Géminis





Siempre que se aleje de los conflictos podrá alivianar su ánimo y podrá concentrar toda su energía para aplicarla en algo más útil.

Amor: Trate de negociar armoniosamente con su pareja la elección de esa salida.

Riqueza: Rastree las nuevas oportunidades que se le presentarán para realizar buenos negocios.

Bienestar: Jornada favorable para desplegar sus dones expresivos. Explótelos sin miedo.





Cáncer





En esta jornada, podrá luchar para conseguir lo que desde hace tiempo desea y lo obtendrá sin inconvenientes.

Amor: No intente exigirle a su pareja lo que usted no le otorga.

Riqueza: Su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional.

Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de buscar un equilibrio en su ser interior. Medite.





Leo





Transitará una etapa especial donde deberá ordenar sus pensamientos, tómese un tiempo esencial para elaborar sus ideas.

Amor: Será el momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo.

Riqueza: Seguramente deberá afrontar grandes rivalidades y asumir nuevas responsabilidades laborales.

Bienestar: Le será de gran ayuda para su vida encontrar un esclarecimiento espiritual.





Virgo





En esta jornada recuperará parte de su equilibrio físico y emocional. La Luna, le deparará un día de placeres y distensión.

Amor: Retome el diálogo y el rencuentro íntimo para fortalecer el vínculo amoroso.

Riqueza: Tiempo oportuno para las inversiones y negocios. No se demore, pero no olvide utilizar la prudencia.

Bienestar: Disfrute del aire libre en contacto de la naturaleza. Cargue su pecho de oxígeno.





Libra





Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad. Trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno.

Amor: Ese amor que espera hace tiempo, se encuentra más cerca de lo que usted piensa. No deje que se escape.

Riqueza: Esté preparado, los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos.

Bienestar: No permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo.





Escorpio





Atravesará momentos de intensa felicidad no antes vivida. El secreto estará en disfrutar a pleno de las pequeñas cosas cotidianas.

Amor: Tiempo de jugarse por la persona que ama. Los astros están a su favor.

Riqueza: No es conveniente que inicie una sociedad que involucre su propio capital.

Bienestar: Recompense a su cuerpo con masajes. Jornada oportuna para un tratamiento relajante.





Sagitario





En esta jornada, podrá obtener lo que usted desee. Trate de poner su mente en positivo y confíe en su capacidad de persuasión.

Amor: Mida su orgullo ya que podría producir enfrentamientos con su alma gemela.

Riqueza: Desenvuélvase con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Aproveche el día para reflexionar y dedicarse a usted mismo.





Capricornio





Será la hora de que empiece a actuar sin demorarse. Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacer hoy.

Amor: Sepa que cuanto más libertad le permita a su alma gemela, mejor marchará la relación.

Riqueza: Hoy será el momento para demostrar su habilidad en los negocios.

Bienestar: Comience la práctica de yoga o relajación. Sus contracturas desaparecerán por completo.





Acuario





Los astros le desplegarán momentos donde obtendrá mucha energía y optimismo para emprender distintos desafíos.

Amor: Olvide los celos. Momento de amar y confiar en su alma gemela.

Riqueza: Sepa enfrentar los cambios de manera acorde al momento económico que se vive.

Bienestar: Vaya al cine o elija un buen libro. Necesitará distraerse con actividades gratificantes.





Piscis





Tenga en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Contendrán la clave que orientará su futuro próximo.

Amor: Sorprenda a su pareja con afecto y pasión, así podrá reconquistar y afianzar el vínculo.

Riqueza: No de marcha atrás en ningún proyecto, hoy se sentirá lleno de energía y vitalidad.

Bienestar: Cuídese realizando una dieta hídrica. Lo ayudará a depurar su organismo.