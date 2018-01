Qué buscarán los turistas argentinos durante el 2018 Lunes, 08 de enero de 2018 Ya comenzó la temporada de verano, y las personas que todavía no se marcharon planifican los lugares para conocer este año, y las diversas experiencias que teñirán de aventura sus viajes. Gastronomía, escapadas, y destinos no tradicionales, los ejes del turismo que se viene



Muchos viajeros ya comenzaron sus tan esperadas vacaciones, y otros tienen planificados sus viajes y escapadas de verano. Ya sea en la Costa Atlántica u otros destinos locales, o ciudades y rincones del mundo de lo más variados, los argentinos buscan en los viajes escapar de la rutina y relajar mente y cuerpo luego de un año laboral intenso.



Lo cierto es que irse de vacaciones ayuda a renovarse. Según un informe de Expedia, cuando los argentinos regresan de las vacaciones, la mayoría (70%) se siente menos estresado, más feliz (60%) y más productivo (45%). La mitad de los argentinos afirma que se siente más cerca de su pareja después de un viaje juntos.



Según un relevamiento realizado por Airbnb, las reservas para la primera mitad del 2018 pronostican un año muy interesante en cuanto a turismo. En el caso de los viajeros argentinos, muchos comenzaron sus vacaciones junto con las Fiestas, disfrutando de la Navidad y Año Nuevo en algún punto del país o del mundo.



Otros, en cambio, optarán por viajar a principios del 2018. Sea cual sea la elección de las fechas, lo cierto es que la gran mayoría seguirá la tendencia y disfrutará de las vacaciones de verano en algunos de los principales destinos que más crecieron en reservas en el último tiempo.





Mar del Plata, un destino popular que pisa fuerte en el 2018





Como confirman estos datos, una vez más Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos por los argentinos, aunque también se presenta como un destino que despierta interés a nivel mundial para el 2018. "La Feliz" está dentro del top 20 de destinos que son tendencia en Airbnb, en un ranking liderado por las ciudades de Gangneung en Corea, Bournemouth en el Reino Unido y Edmonton en Canadá.



Mar del Plata también es un destino muy elegido no sólo durante las vacaciones, sino también para escapadas durante todo el año, fenómeno que se repetirá durante el 2018. Según datos de Alquiler Argentina, las escapadas no son una tendencia que se nota sólo durante los feriados largos, sino que se puede observar durante todo el año, en especial durante el verano, ya que, por cuestiones económicas la mayoría de los argentinos se va de viaje por menos de una quincena. De acuerdo a sus proyecciones, este año los destinos más elegidos son rincones de la Costa Atlántica (29%), Córdoba (20%), Brasil (16%), Patagonia (11%), Norte Argentino (6%) y Chile (4%).



Como confirmaron los datos del Mobile Travel Report de KAYAK: "A diferencia de casi todos los otros países de Latinoamérica analizados, los argentinos tienden a buscar más viajes de una o dos semanas. Los viajes largos de más de un mes son poco frecuentes en toda América Latina. Queda claro que, ya sea por la falta de tiempo o por la falta de presupuesto, los argentinos no suelen realizar viajes por largos períodos de tiempo".





Tendencias en experiencias y destinos no tradicionales



El pronóstico de viaje para los huéspedes de Airbnb incluye cada vez más vida al aire libre o en contacto con la naturaleza, vacaciones en la playa y acogedores espectáculos en vivo.



Por primera vez, se proyecta que Tokio superará a París como la ciudad con más reservas de los viajeros. Los huéspedes están reservando más casas no tradicionales, como refugios naturales (con un 700% de crecimiento), ryokans (600%) y yurts (155%).



En cuanto a las experiencias, las gastronómicas son las más populares con un 29% de las reservas en la categoría de alimentos y bebidas, pero también se esperan obtener experiencias relacionadas con la música.

Entre los destinos más populares se incluyen las florecientes ciudades del medio oeste de Estados Unidos (Indianápolis, IN), la costa brasileña (Matinhos, Brasil), los retiros alpinos (Fernie, BC) y las bulliciosas ciudades costeras (Bournemouth, Reino Unido).





Alimentos y bebidas sigue siendo la categoría de experiencias más populares, representando el 29% del total de reservas de experiencias. Talleres culinarios locales, degustaciones de comida artesanal y cócteles, así como cenas caseras son el mayor atractivo para los huéspedes.



La tendencia foodie va más allá de probar nuevas opciones gastronómicas, sino que juega un rol fundamental para los viajeros a la hora de decidir dónde pasar sus próximas vacaciones. Según un estudio global realizado por la agencia Booking, 4 de cada 10 argentinos decidirán sus vacaciones 2018 basados en las ofertas gastronómicas de cada lugar.



Lo cierto es que el 44% de los viajeros argentinos piensa incorporar nuevos destinos gastronómicos en sus viajes del 2018. Además, el 18% de los encuestados dijo que evita destinos que no tienen una escena relevante en esta materia.