Más de 250 efectivos brindarán seguridad en el Gauchito Gil

Sábado, 06 de enero de 2018

En la sede del Ministerio de Seguridad, Juan José López Desimoni, brindó detalles sobre el operativo que se desarrollará del 8 al 9 de enero



Esto será durante la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del Gauchito Gil, cuya imagen y santuario está instalada a la vera de la Ruta 123, en el departamento Mercedes. Al mismo tiempo destacó el accionar de efectivos policiales en los recientes casos de femicidio de una joven de 16 años en el barrio San Marcos y la violencia de género ejercida por un individuo contra su esposa, en esta Capital.







El ministro dijo que del operativo participarán unos 250 efectivos apostados en controles en ruta, para el tránsito de vehículos y de personas, como asimismo para brindar seguridad en el predio e inmediaciones en la que está la imagen del Gauchito donde los peregrinos, que este año se estima superarán las 250 mil personas, lo venerarán desde la madrugada del lunes 8 y parte del martes 9.







El doctor López Desimoni anunció aspectos del operativo policial que se efectuará en la fiesta popular en memoria del Gauchito Gil en la localidad de Mercedes y los controles en las rutas para evitar posibles accidentes. “Se estima que alrededor de 250 mil personas concurrirán a rendirle homenaje, se trata de la mayor concentración popular de la provincia. Por lo tanto es un esfuerzo importante que va a cumplir la policía, se destinarán aproximadamente 250 efectivos, para garantizar que todo transcurra con tranquilidad y se desarrolle una fiesta en paz”.







A su vez, el comisario general Félix Barboza, director de Coordinación e Interior, tendrá la responsabilidad de encabezar el operativo y en tal sentido indicó que están “preparados para este tipo de evento y para darle la seguridad y la tranquilidad que los transeúntes y todo devoto del Gauchito Gil que se acerque al lugar merece”.







Hizo hincapié en la habilitación de un desvío por la Ruta 24 cercana a Perugorría con salida en la Ruta Nacional 119 en Mariano I. Losa “es el camino alternativo más habitual para el control y advertencia sobre los recaudos que deben tomar los que transiten por el lugar”.







Dos bases operativas clave







Por su parte, el comisario mayor Jorge Correa, jefe operativo de Coordinación Interior, sostuvo que el despliegue de peregrinos como de personas provenientes de distintos puntos de nuestro país y también de países limítrofes (Chile, Uruguay, Paraguay e incluso EE.UU.) es numeroso, “triplica lo que es la peregrinación juvenil del NEA, como también la peregrinación de San Luis a la Basílica de Itatí”.







En razón de ello y a que hace cuatro años participa de este tipo de accionar policial. Anticipó que tienen previsto instalar dos puestos clave de seguridad, “tanto para las personas, sus vehículos y vial. La base de control operativa que se instalará en la zona donde está la imagen del gauchito Gil en Mercedes. El 50% tanto de efectivos policiales, como de bomberos, defensa civil, para protección de la gente que está concurriendo en esos momentos al santuario o está ubicada en las inmediaciones. Esto se va a implementar a partir de mañana, sábado 8, a partir de las 6 hasta que culmine la festividad del gauchito”.







La otra base operativa se centrará en la media luna, frente al Gauchito Gil, y es la que comandará el operativo de seguridad vial, porque “es importante en caso de traslado ante una emergencia, sanitaria, prevención de ilícito, con idéntica cantidad de gente, para habilitar un corredor lo más rápido posible, que esté liberado. De Corrientes van 15 motoristas especializados en peregrinaciones y en seguridad pública, más efectivos de la Unidad Regional III”.







Además dijo Correa que están previstos controles policiales en acceso ruta 12 intersección entrada a Saladas, otro control policial frente al acceso a San Roque, informando sobre la fiesta que se está realizando en Mercedes, para que tomen sus recaudos a fin de evitar posibles accidentes, en la Ruta 123 acceso a Desmochado. Como asimismo controles móviles en Paso de los Libres y Mocoretá; por lo que confió “está previsto en la teoría y creemos que en la práctica también será así, tratar de brindar la mayor seguridad tanto para los peregrinos como la seguridad vial”.







Cabe señalar que también se dispondrán operativos especiales en esta Capital durante los festejos en homenaje al Gauchito Gil, por la gran afluencia de fieles donde veneran la imagen sobre calle Iberá al 1.800, en el barrio Independencia, y en los barrios Colombia Granaderos y Patono.







Destacan accionar policial







El ministro López Desimoni también ponderó la destacada acción policial en dos resonantes casos de femicidio y violencia de género registrados en los últimos días en nuestra ciudad.







“En primer lugar con el homicidio y femicidio de Irina, una joven, en el barrio San Marcos, donde quiero destacar la labor de la policía que ha actuado rápidamente y el caso se encuentra en vía de esclarecer. Sobre todo porque hay un imputado claramente identificado y todos los partícipes der ese hecho están detenidos como consecuencia del rápido accionar policial, principalmente del destacamento que se encuentra en el barrio San marcos al mando del comisario Vallejos. Además, la celeridad de los efectivos impidió la fuga del principal implicado que estaba en la zona de la Terminal con intenciones de trasladarse de esta Capital”.







También quiero remarcar el trabajo conjunto realizado con la señora fiscal, la doctora Graciela Fernández Contarde que ha estado en el lugar del hecho. Las investigaciones continúan, están en pleno desarrollo ya en el ámbito judicial”.







En segundo lugar el titular de la cartera de Seguridad destacó la intervención del sargento Lezcano, “en otro episodio en la ciudad Capital en que un individuo hirió a su esposa provocándole graves lesiones y la intervención del efectivo policial probablemente haya impedido que terminara en una tragedia. Ël estaba cumpliendo una guardia en el lugar de los hechos y al escuchar de los gritos de la mujer intervino rápidamente, logró reducir al hombre que intentaba seguir disparando la pistola con consecuencias mayores”.







Dijo que esta mañana el sargento Lezcano fue convocado a la cartera de Seguridad “para felicitarlo por su arrojo y dejar destacado el accionar policial”, que junto al otro caso permite demostrar a la sociedad el servicio que la fuerza realiza “para esclarecer los hechos e impedir que otros casos terminen en tragedia”.-







Comunicado policial







Plan de servicio especial “Gauchito Antonio Gil”

Con motivo de celebrarse el próximo 08-Enero-18, la festividad en honor a el “Gauchito Gil”, cuya imagen se levanta al margen de la Ruta N° 123- Departamento de Mercedes-Ctes; la Policía de Corrientes ha implementado un operativo de seguridad que se pondrá en ejecución desde el 06-01-18, teniendo como misión primordial el control, cuidado, regulación y principalmente el estacionamiento de los vehículos que asistan o tengan que pasar por la citada Ruta, como así también brindar seguridad a las personas que acudan a dicho lugar.



Para la implementación de dicho Servicio Especial, la Policía afectara Efectivos Policiales pertenecientes a las distintas Comisarías y Organismos del Área Capital e Interior Provincial; quienes tendrán la responsabilidad del servicio de ruta (seguridad vial), para el control del tránsito vehicular y el ordenamiento del mismo, utilizando para ellos motocicletas y otros vehículos automotores de distintos tipos. Desde el área capital, se sumaran a este operativo motocicletas y personal policial, los que contaran con los elementos de seguridad correspondientes (chalecos refractarios; conos, etc.)



Además, estarán afectados para este servicio, Personal del Ministerio de Salud de la Provincia, Bombeos, Cruz Roja, entre otros.



Así también, en este Operativo tendrán participación en el control las siguientes dependencias y Unidad Regionales:



COMISARÍA RIACHUELO: Control en Ruta Nacional Nº 12 – Peaje Riachuelo-Caminos del Paraná-; donde se informara sobre el evento que se realiza.







U.R. II° - GOYA: a través de las Comisarías de Pedro R. Fernández, 9 de Julio, San Roque y Chavarria, teniendo como misión implementar un operativo permanente en ruta, precisamente en el cruce de Rutas Nacionales N° 12 y 123 (Rotonda 9 de Julio).







U.R. IV° - PASO DE LOS LIBRES: idéntico servicio que la U.R. II° - Goya realizarán los Efectivos de esta Unidad, pero en el cruce de las Rutas Nacionales N° 14 y 123.



En ambos casos, el Personal Policial afectado tendrá la misión de efectuar un Control de Vehículos e Identificación de Personas en forma selectiva como así y primordialmente INFORMAR a los automovilistas acerca del evento que se desarrolla en inmediaciones del Santuario del “GAUCHO GIL”, a fin de evitar demoras en el viaje, orientando a quienes no tienen como destino ese lugar, las rutas alternativas para proseguir el viaje de acuerdo al destino de cada automovilista.







U.R. III° - CURUZU CUATIA: juntamente con el servicio especial de seguridad que se desarrollará en el Santuario del “Gaucho Gil”, también algunos de los organismos policiales que le dependen desplegarán similares operativos que las U.R. II°-GOYA y IV°-PASO DE LOS LIBRES, implementando operativos de control vehicular e identificación de personas en el Control Caminero “Mocoretá”, sito en Ruta Nacional N° 14; Control Caminero “4 Bocas” de Monte Caseros (Ruta Nacional N°14, 119 y 127); Control Caminero “Guayquiraro-Sauce” (Ruta Provincial N°23); Control Policial a cargo de la Comisaría de Distrito Mariano I. Loza, emplazado en Ruta Nº 119 y 24- acceso a Perugorria y Control Caminero de Curuzu Cuatia pro Ruta N119 y 126.-



U.R. VII° - SALADAS: Asimismo, los organismos dependientes de esta unidad regional, implementaran un control policial en la zona de la Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Nº 27.



Teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que se desplazara sobre la ruta, se dispondrá de Puestos fijos y móviles sobre todo el recorrido, con el fin de advertir a los transportistas y conductores, sobre los distintos Trayectos alternativos.



Así también se solicita la colaboración de las Policías de las Provincias vecinas (Chaco, Misiones, Formosa, etc.), a fin de que los mismos adviertan a los señores conductores y transportistas que se dirijan de esas Provincias hacia esta Capital, sobre el desarrollo del evento que se estará llevando a cabo, para que los mismos tomen las precauciones del caso.



Por tal motivo, la POLICIA DE CORRIENTES a través de la presente y por intermedio de la valiosa colaboración de los distintos Medios de Comunicación Social, debido a la masiva concurrencia, solicita a todos las personas que transite por las distintas zonas, lo hagan extremando las medidas de Seguridad y las indicaciones de las Autoridades Policiales, las que se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad pública, a efectos de prevenir accidentes o siniestros viales u otros hechos que lamentar.