Salud realizó actividades de concientización en la Peatonal Junín

Viernes, 05 de enero de 2018

Con la carpa instalada en la plaza Juan de Vera, las tareas se centraron en recomendaciones para evitar Dengue, Zika, y Chikungunya. Además, bajo el lema “Protegé a tu bebe”, se insistió en los cuidados que deben tener las embarazadas.







El Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, a través de las direcciones generales de Epidemiología y de Salud Materno Infanto Juvenil, realizó actividades de concientización para evitar enfermedades vectoriales en la plaza Juan de Vera. Los profesionales dialogaron con la comunidad sobre los cuidados que se deben tener y además los agentes recorrieron la peatonal entregando repelentes, folletos informativos y preservativos.



“Realizamos una actividad de concientización a la comunidad en general y sobre todo a las mujeres en edad reproductiva y las embarazadas con información sobre la prevención de las picaduras de mosquitos Aedes aegypti, en función de que la enfermedad de Zika se transmite al bebé, provocando riesgos y mal formaciones. También hablamos con las personas que se acercaron sobre la prevención de Dengue y Chikungunya”, comentó la directora general de Salud Materno Infanto Juvenil, Nora Ropelato.



Con respecto a las medidas a tener en cuenta recordó que “lo principal es evitar la presencia del Aedes aegypti, por ello son tan importantes la limpieza de los patios, las tareas de descacharrado, eliminando todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito. Además, con respecto al Zika, sobre todo las embarazadas, deben evitar la exposición de la piel, usando con ropas mangas largas, repelente de manera adecuada y haciendo hincapié en que como la transmisión es vertical durante el embarazo (de madre a hijo) usar preservativo para evitar el contagio”.



ZIKA



Se transmite a través de la picadura de un mosquito Aedes aegypti (el mismo que transmite los virus Dengue y Chikungunya), infectado con el virus Zika. También se han comprobado casos de transmisión de persona a persona a través de relaciones sexuales. Las mujeres embarazadas o en edad reproductiva deben extremar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos y utilizar preservativos, debido al riesgo de malformaciones fetales, como microcefalia.



La infección puede cursar de forma asintomática, o presentarse con una clínica moderada. En los casos que presenten síntomas, los mismos pueden manifestarse de forma moderada o aguda, e incluyen: fiebre, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, dolor en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento, sarpullido. Los síntomas duran de 4 a 7 días y se parecen con los de dengue o chikungunya, por lo que suele ser confundida fácilmente con estas enfermedades.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA



La medida más efectiva para la prevención es eliminar todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito y también evitar sus picaduras. En el caso del zika, es importante utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.



Las mujeres embarazadas o en edad reproductiva deben realizar una consulta con su médico antes de viajar y en caso de hacerlo es fundamental extremar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos sobre todos teniendo en cuenta la asociación entre el virus zika y el riesgo de malformaciones fetales, como microcefalia.



Evitar en la medida de lo posible, exponerse al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, las horas de mayor actividad del mosquito.



Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.



Utilizar espirales o tabletas repelentes.



Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y cuidar que permitan una correcta ventilación.



Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente. Deben utilizarse productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces. Se recomienda leer las etiquetas de los productos.



Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar al servicio médico local.



No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables ya que favorecen las hemorragias.



Si durante el viaje o al regreso se presentan síntomas de alerta (fiebre, dolor muscular o articular, vómitos, malestar general o sarpullido), no automedicarse y consultar inmediatamente al médico.