Por primera vez, se entregará el premio a la canción inédita “Canción Nueva”

Domingo, 07 de enero de 2018

Sivorí explicó que quienes decidan participar, deben inscribirse y enviar un MP3 que será evaluado por un jurado que aporta SADAIC, y aclaró que sólo pueden hacerlo los temas inéditos que fueron escritos y van a ser interpretados durante la Fiesta.





El Instituto de Cultura de Corrientes, conjuntamente con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) realizará la primera edición del Premio a la Canción Inédita, en el marco de la 28ª Fiesta Nacional del Chamamé y 14ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR, que llevará por título “Canción Nueva”, en reconocimiento al Certamen Canción Nueva y a sus impulsores, que tuvieron lugar en la década del ’70. Quien resulte ganador recibirá un premio de 20 mil pesos y una placa de reconocimiento.



Los autores y compositores que así lo decidan, podrán inscribir al concurso las canciones inéditas que integren el repertorio oficialmente inscripto y efectivamente ejecutado por los intérpretes que la propusieron, en el escenario “Osvaldo Sosa Cordero” del anfiteatro Cocomarola de la ciudad de Corrientes, durante la Fiesta. Las inscripciones se recibirán hasta el miércoles 10 de enero.



“El Instituto de Cultura hace ya varios años viene solicitando a los grupos que participan de la Fiesta, que cada año aporte un tema inédito, esto como parte de la política cultural del Instituto de Cultura de la Provincia con la idea de incrementar el patrimonio del chamamé, un legado que deja esta generación a las generaciones venideras”, reflejó el director de la Fiesta, Eduardo Sívori.



También destacó que “este año con el aporte de SADAIC, además vamos a otorgar un premio a la mejor canción inédita. En honor a todo un movimiento que hubo en los años 70, que tenía a la cabeza a Marily Morales Segovia, pero por donde pasaron referentes como Pocho Roch, Teresa Parodi, Mario Bofill, Tarrago Ros, Julio Cáceres, entre muchos otros”.



En relación al concurso, Sivorí explicó que quienes decidan participar, deben inscribirse y enviar un MP3 que será evaluado por un jurado que aporta SADAIC, y aclaró que sólo pueden hacerlo los temas inéditos que fueron escritos y van a ser interpretados durante la Fiesta. El representante de SADAIC, “Coquimarola”, resaltó que este premio a la canción inédita será un aporte para acrecentar el patrimonio musical que tiene Corrientes, y contó que se eligieron 3 artistas reconocidos que formarán parte del jurado, que tendrán a su cargo la ardua tarea de ponderar los temas.



Reglamento



Art. 1 El Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, conjuntamente con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) realizará la primera edición del Premio a la Canción Inédita, en el marco de la 28ª Fiesta Nacional y 14ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR que llevará por título “Canción Nueva”, en reconocimiento al Certamen Canción Nueva y sus impulsores, que tuviera lugar en la década del ‘70.



Art. 2 Los autores y compositores que así lo decidan, podrán inscribir al concurso las canciones inéditas que integren el repertorio oficialmente inscripto y efectivamente ejecutado por los intérpretes que la propusieron, en el escenario “Osvaldo Sosa Cordero” del Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”, durante la 28ª Fiesta Nacional y 14ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR.



Los compositores y autores podrán ser de cualquier nacionalidad y de cualquier edad. Las obras enviadas NO pueden haber sido oficialmente ejecutadas anteriormente.



Art. 3 Para esta edición el estilo musical debe ser exclusivamente “Chamamé”.



Art. 4 Las composiciones deberán ser presentadas en forma anónima según la modalidad detallada a continuación.



El material debe ser enviado por correo electrónico a la siguiente dirección: chamame21@gmail.com. Se especificará en el asunto “Canción Nueva”, y el cuerpo del mensaje deberá contener el título y el texto completo de la canción.



El audio de la composición debe ser enviado en formato mp3 y deberá ser identificada con el título de la composición pero éste no deberá tener los nombres de autores y compositores.



Art. 5 Por correo separado se deberá completar y enviar el formulario de inscripción “online” al siguiente enlace https://goo.gl/forms/dUjh0BxjSE4XrrA72 con toda la información sobre los autores y compositores, detallada a continuación con los siguientes datos: Nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, número telefónico, e-mail, título y fecha de la composición.



Se deberá enviar una declaración de consentimiento y gratuidad para la eventual grabación de audio y video de la composición, como así también de su trasmisión y difusión.



Además deberá adjuntarse: Currículum vitae, fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del compositor y del autor. Todos los documentos anteriores se pueden enviar en formato digital a la dirección de correo electrónico: chamame21@gmail.com.



Art. 6 Es posible participar en el concurso con más de una composición, siempre y cuando las mismas integren el repertorio oficialmente inscripto y efectivamente ejecutado por los intérpretes que la propusieron, en el escenario “Osvaldo Sosa Cordero” del Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”, durante la 28ª Fiesta Nacional y 14ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR.



Art. 7 El Jurado se reserva el derecho de NO ponderar el material recibido en el caso de que éste no cumpla los requisitos mencionados anteriormente.



Art. 8 Las decisiones del Jurado son inapelables.



Art. 9 Mediante la solicitud de participación y la presentación del material en el concurso, se asume de parte de los autores y de los compositores, la aceptación de este reglamento. El no cumplimiento de los artículos anteriores implicará la anulación de cualquier derecho derivado de la participación al concurso.



Art. 10 Las inscripciones se recibirán hasta el día 10 de enero de 2018.



Art. 11 Este concurso otorgará un único premio consistente en Pesos Veinte Mil ($ 20.000) y una placa al que resultare ganador según la ponderación del Jurado que acuerden ambas instituciones.