Juguetes vuelven a escena en víspera de Reyes y ponen en pausa a las pantallas Viernes, 05 de enero de 2018 A horas de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, las tendencias en las ventas dan cuenta de un “revival” de los juguetes de siempre, los que no pasan de moda, y dejan de lado los dispositivos

Cuáles son los diez más demandados, y consejos para tener presente al momento de comprar



Cartitas con letras desparejas, dibujos y stickers; zapatos o zapatillas, pasto y agua. Hoy a la noche llegan los Reyes Magos y la ilusión de los chicos se renueva una vez más. Mientras los pequeños de la casa preparan el ritual para recibir los ansiados regalos, los papás tienen una nueva oportunidad para alejarlos de la tecnología, al menos un rato, e incentivarlos a jugar y desarrollar la actividad más importante de la infancia. Vuelven a escena los juguetes concretos, de soporte físico, los que tienen volumen, se transportan, se exploran, se interpretan, se comparten. Son los chiches de siempre, casi eternos, que no pasan de moda y no ostentan licencias de personajes o dibujitos animados.



Tras la partida de Papá Noel, el ritmo de las preferencias y demandas dan cuenta de una vuelta a los juguetes más tradicionales, para jugar en el balcón, el patio, la pileta o al aire libre, como pelotas, autitos, muñecos, inflables, flota-flota, monopatines y juegos de encastre o de masa para moldear, en su mayoría de fabricación nacional y con precios accesibles para todos los bolsillos, sobre todo en relación a los importados y con licencia.



De hecho, en la lista de los diez juguetes argentinos más demandados en vísperas de Reyes que elaboró la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), aparecen productos clásicos, sin licencia de personajes de películas y dibujos animados, a los que también se suman los relacionados con la temporada de verano para jugar en el agua.



En el sector estiman que las ventas se mantendrán en niveles similares a los del año pasado y que el ticket promedio se ubicará un poco por debajo del que se registró para Papá Noel: entre 300 y 350 pesos. "A la hora de comprar, manda el precio", definió Matías Furió, presidente de la CAIJ. "Hay camioncitos desde 39 pesos, y pelotas desde 59 pesos", repasó en base al top ten de los juguetes más populares para dejar en los zapatitos de los chicos.



La licenciada en psicopedagogía y especialista en juegos, medios de comunicación e infancia, Alejandra Rabuini, afirmó a Infobae que "es una buena noticia que los juguetes con soporte físico que promueven la exploración sensorial del chico, la interacción con los demás y la conexión con el mundo concreto, vuelvan a tener protagonismo. Son necesarios para dosificar y complementar el uso de las pantallas que, aunque se juegue en red, siempre ofrecen un rol individual y solitario".



La terapeuta agregó que en un escenario en el que la industria juguetera compite con una fuerte impregnación de lo tecnológico, la vigencia de los chiches es alentadora. "El juguete tiene volumen, se traslada, se interpreta, se comparte, se vive, y si es genérico, sin el condicionamiento del marketing de la licencia de moda, mejor aún, porque plantea un espacio más democrático de selección y elección".





En esa línea, Rosa Planas Bartrina, psicóloga, psicopedagoga y fundadora del Centro Yuguets Argentina, ONG dedicada a juegos, juguetes y calidad de vida, recomienda a los padres regalar juguetes que correspondan a la edad del niño y que estimulen sus funciones emocionales, motrices y cognitivas. "Los chicos piden juguetes que ven en la tele, en su mayoría importados y costosos. Es difícil pero no imposible que los padres puedan reemplazarlos por objetos que los invite a jugar", planteó en diálogo con Infobae.



"Los juguetes clásicos, atemporales, están hoy más vigentes, más allá de un escenario en el que los importados con personajes de la televisión o series de animación siempre están y estarán", explicó a Infobae, Juan Ignacio García, director de marketing de la fábrica de juguetes Turby Toy, una pyme argentina con más de 40 años de trayectoria. Y agregó que actualmente la industria nacional tiene una participación del 50% del mercado, un porcentaje que en las últimas décadas creció mucho de la mano de importantes inversiones en matrices y diseño.



"El caballito saltarín de goma, las cocinitas con sus utensilios, autitos, camioncitos y el clásico andador pata-pata para acompañar el crecimiento de los más chicos, son ejemplos que se mantienen en el tiempo. Hoy la industria juguetera argentina los fabrica en base a normas de calidad y el público los sigue eligiendo", puntualizó García.





"Un buen incentivo para esta fecha es la vuelta del financiamiento del consumo con tarjeta de crédito mediante el plan de cuotas sin interés Ahora 3 y Ahora 6 en la compra de juguetes nacionales, de jueves a domingo", informó Furió.



No es para menos en una celebración tan convocante: nueve de cada diez hogares argentinos conservan la tradición hacia los niños sobre la creencia de los Reyes Magos y mantiene el ritual de la preparación del agua y el pasto para los camellos en la noche previa, según señala una encuesta realizada por la consultora Focus Market y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la base de 3.200 casos distribuidos en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del interior del país.



Con amplio conocimiento del mundo juguetero, García destacó que en los últimos años se han producido significativos cambios socio-culturales en relación con los regalos para los chicos en Navidad y Reyes. "Papás de cuarenta o cincuenta años y muchos abuelos deben recordar que décadas atrás el regalo de Reyes era el más importante, el más costoso y representaba la gran inversión para disfrutar en casa: la bicicleta, la hamaca, la pileta de lona. Incluso, hubo un tiempo en el que el 6 de enero era feriado nacional. Hoy se mantiene la tradición y se vive como una reunión íntima y familiar", describió. "Con el tiempo –siguió–Papá Noel acaparó todos los rubros y se impuso con la costumbre de regalar a todos, chicos y grandes".





Sobre las expectativas de las ventas de Reyes de este año, el sondeo de Focus Market expone, además, que el 42 % de los regalos corresponderán al rubro juguetes; el 21% a indumentaria y el resto se repartirá entre rodados, videos juegos, artículos de informática, de telefonía celular y deportivos. "Las proyecciones de las compras indican que el 52% se realizará en centros comerciales de calles y avenidas, mientras que el 18% en shopping; el resto confluirá en compras por internet, outlet y supermercados", detalló Damián Di Pace, director de la consultora que hizo el informe.



En el marco de las actividades solidarias que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete realiza con motivo de la llegada de los Reyes Magos, hoy a las 10:30, en la Fundación Flexer (Mansilla 3141) se hará la tradicional suelta de 200 globos con los deseos de los chicos que son pacientes oncológicos y sus papás. Mañana, a las 10, los Reyes visitarán el Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos, en Plumerillo 3995, Villa Soldati. Y el domingo, a las 10, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en Gallo 1330. En total, la CAIJ donará más de 15 mil juguetes a hospitales e instituciones de todo el país, entre los que se destaca el envío de regalos a los chicos de la Comunicad Wichi de Las Lomitas, en Formosa.



Los 10 juguetes más demandados



-Flota Flota, ideales para la pileta: $ 60 cada uno



-Monopatines, de plástico, resistente, 4 ruedas. Recomendado para niños de 3 a 6 años: desde $ 350



-Valija con juegos para nenas: a partir de $ 230



-Andador de plástico con aro de contención, bocina y actividades: a partir de $ 599





-Bebotes fabricados en plastisol: desde $270



-Pelotas de PVC, resistente, evita la rotura de vidrios y es ideal para jugar en la pileta: desde $ 59



-Juegos didácticos para apilar y encastrar que ayudan a desarrollar la motricidad fina: desde $ 120



-Camión para cargar juguetes, arena y todo tipo carga imaginaria: desde $ 39 según los tamaños



-Masas para modelar, con accesorios: desde $ 94



-Juegos de mesa, ideales para pasar las tardes en la playa, club o pileta: a partir de $ 250



Nunca están de más: consejos a la hora de comprar





-Los productos nuevos tienen 6 meses de garantía legal.



-Los juguetes deben tener el logo que indica la edad apropiada para su uso.



-Deben contar con el sello de producto seguro.



-Es fundamental pedir los comprobantes de pago de las compras realizadas.



-En los casos de compras por Internet se disponen de 10 días para cancelar la compra sin cargo.



-Siempre se deben consultar cuáles son las condiciones de cambio de los productos.



-Ante cualquier duda, se pueden realizar consultas en la línea gratuita de orientación al consumidor: 0800-666-151 8 o ingresando a la ventanilla federal única de reclamos de defensa del consumidor. En la Ciudad de Buenos Aires: Defensa del Consumidor, Facebook /BAconsumidor y Twitter @BAconsumidor.



Reyes Magos 2018: actividades solidarias



