Horóscopo para hoy 5 de enero 2018 Viernes, 05 de enero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



Aunque todo cambio le genere inseguridad, ya es el momento para que avance en su vida. No dude en arriesgarse.

Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos. Ellos necesitan su apoyo incondicional.

Riqueza: Ejecute nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo.

Bienestar: Hoy necesitará hacer un balance interior de su alma. Trate de recapacitar.





Tauro





Intente desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y trasmítaselos a sus vínculos cercanos. Ellos sabrán acompañarlo.

Amor: No se involucre sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría perjudicarlo laboralmente.

Riqueza: Esos amigos cercanos podrán ayudarlo a concretar esos objetivos pendientes.

Bienestar: Restaure su buen humor y disfrute de la vida, será la mejor elección del día.



Géminis





Modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas, será muy positivo para sus relaciones.

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Trate de ser más considerado con ella.

Riqueza: Realice un balance que le refleje su verdadera economía, de lo contrario, luego lo lamentará.

Bienestar: Contrólese, hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual.





Cáncer





Nunca se olvide del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen ánimo.

Amor: Decídase y elija este día para pasar en compañía de sus hijos o sobrinos.

Riqueza: Exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible.

Bienestar: Descarte los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo deja actuar con claridad.





Leo





La Luna en su signo, le hará recuperar su propia energía. Podrá ganar confianza y seguir avanzando en cada uno de los proyectos.

Amor: Hoy seguramente deba visitar a un familiar que necesita de su ayuda. No dude y vaya.

Riqueza: Coloque un freno a los movimientos financieros y trate de equilibrar la economía.

Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo médico y ver el estado de su salud.





Virgo





Será de suma importancia que empiece a moderar sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Amor: Comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que está un poco alejado de la misma.

Riqueza: Llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio.

Bienestar: Deberá cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en este día.





Libra





Deje de ser tan obstinado. Vea más allá de lo que su manía le permite, pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Amor: No apresure los tiempos con su pareja. De a poco, se va ir sembrando el amor entre ambos.

Riqueza: Será el momento ideal para dar el impulso final y avanzar en los negocios estancados.

Bienestar: Etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad.





Escorpio





Deje de presionarse, el tiempo actuará a su favor. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba.

Amor: Algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Mire hacia otro lado.

Riqueza: Será una jornada muy productiva. Trabaje duro y conseguirá lo que quiere.

Bienestar: Halle nuevos horizontes. Realice ese viaje que postergó hace tiempo.





Sagitario





Sería bueno que no se empecine y escuche a su entorno. De esta forma, aprenderá de los demás y podrá cambiar su punto de vista.

Amor: Cuidado. El rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: No permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral.

Bienestar: Contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad.





Capricornio





Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa. A veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior.

Amor: Sea menos realista e individualista en el amor. Escuche a su corazón.

Riqueza: Finalmente logrará sus proyectos con éxito ya que pudo esquivar cada uno de los obstáculos.

Bienestar: Alcanzará la armonía que tanto buscaba. Empiece a disfrutar de los placeres de la vida.





Acuario





En esta jornada, deberá dedicarla a aprender de las experiencias que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Amor: Busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: No desespere. Si no tiene un buen trabajo, pronto lo conseguirá.

Bienestar: Entréguese a la energía espiritual. Tiempo oportuno para un encuentro con su alma.





Piscis





Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo. Momento de conocer gente nueva y cambiar su entorno.

Amor: Tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera.

Riqueza: No se demore y avance en esos proyectos laborales. Evite detenerse.

Bienestar: Enréguese a las manos de un buen masajista que lo ayudará a descontracturar sus tensiones.