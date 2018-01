Fujimori dejó la clínica tras el polémico indulto Viernes, 05 de enero de 2018 El ex mandatario, de 79 años, salió en silla de ruedas levantando su mano derecha para saludar a algunos partidarios congregados frente a la Clínica Centenario Peruano Japonesa y se marchó en un vehículo todoterreno negro acompañado por su hijo menor, el legislador Kenji Fujimori



El ex presidente peruano Alberto Fujimori dejó este jueves en la noche la clínica limeña donde estuvo internado durante 12 días por problemas cardíacos, beneficiado por un polémico indulto concedido por el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.



Fujimori (1990-2000), de 79 años, salió en silla de ruedas a las 21h40 locales (02h40 GMT del viernes) levantando su mano derecha para saludar a algunos partidarios congregados frente a la Clínica Centenario Peruano Japonesa y se marchó en un vehículo todoterreno negro acompañado por su hijo menor, el legislador Kenji Fujimori, observaron periodistas de la AFP.



Poco después, Kenji subió a Twitter un video junto con su padre regresando del aeropuerto.



Por su parte, la hija del ex mandatario, Keiko, compartió en Twitter una foto de Fujimori reunido con sus hijos. "Muy contentos de darle la bienvenida e nuestro padre en esta nueva etapa de su vida!", escribió.





El indulto concedido por Kuczynski en la víspera de la Navidad desató una nueva tormenta política en Perú pocos días después de que el mandatario de centro-derecha se salvara de ser destituido por el Congreso por haber mentido sobre sus lazos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.



Familiares de las víctimas decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, para conseguir anular el indulto, que consideran un "insulto".



El indulto desató protestas callejeras y críticas de organismos internacionales, además de las renuncias de los ministros de Cultura, Salvador del Solar, y de Defensa, Jorge Nieto.



Kuczynski, empresario de 79 años que venció en el ballotage electoral de 2016 a Keiko al capitalizar el voto antifujimorista, invocó razones humanitarias para conceder el perdón, pero han ido saliendo a la luz evidencias de que su decisión obedeció a una negociación con Kenji.



(Con información de AFP)