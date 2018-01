El correntino José Sand seguirá su carrera en Deportivo Cali Jueves, 04 de enero de 2018 El delantero José Sand no se subió al micro para viajar a la pretemporada de Lanús en Pinamar y su futuro no tendrá color "Granate", ya que le comunicó a los dirigentes que dejará de ser jugador del club y seguirá su carrera en el exterior.



“Sand se va de Lanús. Ya se le comunicó la decisión a los dirigentes”, expresó el representante del correntino, Juan Cruz Oller, minutos antes que el propio presidente, Nicolás Russo, anunciara que tenía “todo acordado” para sumarse a Deportivo Cali de Colombia.



El jugador se presentó el miércoles, primer día de pretemporada de Lanús, pero decidió bajarse del micro horas antes de partir rumbo a Pinamar.



“El representante de Sand me dijo hace una hora que tiene todo arreglado con Deportivo Cali. Lanús no le va a firmar un nuevo contrato ahora. Los tiempos los pone el club. Así, no va a seguir”, expresó Russo en declaraciones a una radio porteña, al mediodía de este jueves.



Sand aún tiene contrato con Lanús hasta junio de este año, aunque él quería renovar el vínculo hasta la mitad de 2019, algo que los dirigentes “granates” aún no quieren hablar.



Es que según reflejaron durante las últimas semanas, quieren evaluar el rendimiento del jugador hasta abril -cuando termine la Superliga- y ahí decidir.



Sin embargo, el contrato de Sand con Lanús no condiciona al delantero a poder irse a otro club -tiene un arreglo para su salida-, e incluso no recibirá dinero alguno del nuevo destino de “Pepe”.



“José no está peleado con Nicolás Russo, son diferentes objetivos. Sand necesita por su edad tener un contrato con continuidad y Lanús tiene otra política. Hay coherencia en el accionar de Lanús. Ya lo hizo con Maxi Velázquez y también con Román Martínez”, expresó el representante de delantero.



Lo cierto es que mientras el plantel de Lanús estaba almorzando, Sand sacó sus pertenencias del club y se subió a su camioneta, sin hacer declaraciones, y partió a su domicilio.



El entrenador Ezequiel Carboni partió con el resto de la plantilla a la pretemporada en Pinamar, sin dar declaraciones sobre lo sucedido.



En el plantel Carboni tiene a Germán Denis, de 35 años, como delantero de área, aunque posiblemente el “Granate” salga en busca de otro atacante más rápidamente.