Orsanic confirmó que seguirá como capitán de la Copa Davis

Jueves, 04 de enero de 2018

El bonaerense despejó los rumores sobre su continuidad y recordó que el mejor tenista argentino "decidió priorizar su calendario"





El capitán del equipo argentino de la Copa Davis desde diciembre de 2014, Daniel Orsanic (49), confirmó hoy su continuidad en el puesto de cara a un ciclo donde el objetivo primordial es trabajar para el regreso al Grupo Mundial tras el descenso consumado en 2017, un año después de lograr el histórico título de 2016.



"Decidí continuar para respetar el motivo principal por el cual estamos trabajando en Copa Davis y con los más chicos en su desarrollo. La intención es poder seguir mandando un mensaje de respeto y armonía", precisó el bonaerense y despejó así las dudas sobre su continuidad que ayer se habían despertado.



En un primitivo análisis, Orsanic consideró que su gestión tiene "un balance es positivo, con resultados excelentes en 2015 y 2016 y no muy buenos el año pasado", dijo, pero valoró lo que queda por hacer: "Tenemos un desafío interesante más allá de que juguemos en el Grupo Mundial o en la Zona Americana".





El dirigente señaló que se planteó su futuro y que tomó la decisión de continuar al frente del equipo tras una charla con el subcapitán, Mariano Hood, con sus colaboradores, con entrenadores y, fundamentalmente, con los jugadores que lo acompañarán en adelante. "He hablado con la mayoría de los jugadores, algunos como Schwartzman o Pella han dicho públicamente que estarán a disposición pero más allá de eso cada uno tiene sus prioridades. Algunos me dijeron que no van a poder estar pero confío mucho en el equipo que vamos a poder conformar y que vamos a representar muy bien al país".





En el grupo de los ausentes permanece Juan Martín Del Potro: "Lo de él este año fue muy bueno. Creo que ha logrado un equilibrio importante, ya no esta en el periodo de que está volviendo, que viene de punto ni tampoco tiene que ganarlo todo. Creo que esta en un punto justo, que se ha preparado bien para el Abierto de Australia, que ha descansado, creo que está todo dado para que tenga un gran 2018 y en cuanto a Copa Davis consiguió lo máximo junto a sus compañeros y con eso tenemos que estar eternamente agradecidos", apuntó.





En este contexto fue contundente respecto de cualquier ilusión de los hinchas por volver a verlo con la camiseta nacional: "Si en algún momento va a jugar Copa Davis o no no lo sé… Él ha manifestado que va a priorizar su calendario y eso es muy respetable", estimó.



En abril, Chile o Ecuador



La primera llave de la Zona Americana de la Copa Davis 2018 se disputará en abril. Entonces la Argentina conocerá a su rival en busca de dar el primer paso hacia el regreso al Grupo Mundial, la máxima categoría del certamen. El contrincante saldrá del ganador del cruce que mantendrán Chile y Ecuador.



Sobre esto, Orsanic dijo que "Chile es favorita en la serie, juega como local y creo que tiene mejores jugadores pero toda serie hay que disputarla. Ocurre que esta serie, con el nuevo formato que es al mejor de tres sets y en dos días que son viernes y sábado, es una experiencia nueva para casi la totalidad de los jugadores. Al final, sea Chile o Ecuador nosotros queremos que sea un evento muy importante y que genere mucho entusiasmo porque los hinchas se identifican con este equipo y es un placer ir a verlo".