Horóscopo para hoy 4 de enero 2018 Jueves, 04 de enero de 2018



Aries



Deberá ser prudente y no postergar para mañana lo que pueda hacer hoy. Cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.

Amor: Nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su enamorado.

Riqueza: Continúe adelante sin ningún temor ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito.

Bienestar: Gobierne su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones.





Tauro





No se retire y siga adelante con sus proyectos. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Amor: Constituya relaciones equilibradas para poder vencer cualquier dificultad en el amor.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias, evite una discusión y acceda a su pedido.

Bienestar: Eluda caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo.



Géminis





Le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Amor: Concédase la oportunidad para un encuentro íntimo, experimentará sensaciones nuevas.

Riqueza: Ocasión ideal para detenerse en las razones que lo acarrean a gastar en exceso.

Bienestar: Intente no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día.





Cáncer





Nunca dude en confiar en sus amigos. Ellos sabrán ayudarlo en su futuro, apoyándolo en todo lo que necesite para su vida.

Amor: Goce de su tiempo de soledad. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor.

Riqueza: Situación oportuna para solicitar toda clase de préstamo financiero siempre que lo necesite.

Bienestar: Aléjese un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajar las tensiones.





Leo





Trate de no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto.

Amor: En este día, la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos.

Riqueza: Deberá enfocarse en esos nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad.

Bienestar: Destínese la tarde al cuidado de su salud. Practique un deporte de su agrado.





Virgo





Recuerde que los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese a resolver sobre la marcha situaciones nuevas.

Amor: Siguen los conflictos en su pareja. Volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Probablemente luego se arrepienta si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena.

Bienestar: Será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar.





Libra





Será el momento para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores.

Amor: Excelente oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa.

Riqueza: Instruya su innata condición de líder en el ámbito laboral, los astros lo ayudarán.

Bienestar: No caiga en los excesos. Deberá ser sumamente cuidadoso en la comida y la bebida.





Escopio





En esta jornada, no sabrá cómo manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Estará un tanto confundido.

Amor: Atravesará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa en este día.

Riqueza: Sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración.

Bienestar: Coma saludablemente y cuide su dieta. Si se excede se arrepentirá al ver la balanza.





Sagitario





Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban al tomar una determinación.

Amor: Su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos.

Riqueza: Vigile su bolsillo. Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias.

Bienestar: Será conveniente que aliviane la tensión y busque una manera para descontracturarse.





Capricornio





Busque las soluciones precisas a los inconvenientes financieros, el resto de los problemas se irán arreglando solos.

Amor: Hágase un tiempo para hablar profundamente con su enamorado.

Riqueza: Evite gastar de más. Se beneficiará más adelante por la buena administración de sus fondos.

Bienestar: No se empeñe con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento.





Acuario





Tendrá una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.

Amor: Entienda que la sinceridad y la comprensión serán la base que deba tener toda relación amorosa.

Riqueza: Gestione las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía.

Bienestar: Jornada óptima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso de que lo inviten, acepte.





Piscis





Aprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.

Amor: Vigile sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares.

Riqueza: Etapa oportuna para poner en marcha esos planes ambiciosos. Tendrá todo a su favor.

Bienestar: Encuéntrese con sus amigos, desconectándose del trabajo y de tanto estrés.