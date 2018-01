Andy Murray no jugará el Abierto de Australia Jueves, 04 de enero de 2018 La organización del primer Grand Slam del año comunicó la baja del tenista británico, quien no juega desde hace casi 6 meses y considera operarse



El tenista británico Andy Murray, ex número uno del mundo, no jugará el Australian Open por no haberse recuperado de la lesión en la cadera que también lo ha marginado esta semana del torneo de Brisbane, según anunciaron los organizadores del primer Gran Slam del año.



Aunque jugó un partido de exhibición en Abu Dhabi la semana pasada, Murray no disputa un partido oficial desde el 12 de julio de 2017. Aquel día se despedía de Wimbledon al caer 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1 y 6-1 con el estadounidense Sam Querrey, en lo que sería su último partido. Por ello, el tenista escocés incluso baraja la opción de operarse para terminar con su calvario.



"Por desgracia, no jugaré en Melbourne este año, no estoy aún preparado para competir. Volveré a casa en breve para valorar todas las opciones, pero agradezco los mensajes de apoyo y espero estar pronto de vuelta en la pista", dijo el jugador.





Por su parte, Craig Tiley, director del Abierto de Australia, que arranca el próximo 15 de enero en Melbourne, deseó a Murray lo mejor para su recuperación: "Somos totalmente conscientes de que Andy ha pasado por un período difícil con su cadera y que ha hecho todo lo posible para prepararse para el verano australiano. Le deseamos lo mejor en su camino hacia la recuperación y esperamos tenerlo nuevamente en Melbourne. Él es un verdadero campeón y uno de nuestros favoritos."



Murray, actualmente en el puesto 16 del ranking mundial, ha alcanzado la final del Australian Open en cinco ocasiones (2010, 2013, 2015 y 2016), pero nunca alzó el trofeo. Sus tres títulos de Grand Slam los obtuvo entre el US Open (2012) y Wimbledon (2013 y 2016).