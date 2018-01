Boca anunciaría este jueves a su tercer refuerzo

Jueves, 04 de enero de 2018

El futbolista se dirigió hasta la Bombonera y comenzó con los estudios médicos. Este jueves sería presentado, junto con "Wanchope" Ábila y Julio Buffarini





Este jueves podría ser el Día M para Boca. Emmanuel Mas firmaría su vínculo con el Xeneize, que sumará así a su tercer refuerzo. El defensor proveniente del Trabzonspor de Turquía, sería presentado junto a las otras caras nuevas del club: Ramón "Wanchope" Ábila y Julio Buffarini.





Si bien durante la jornada de miércoles algunos manifestaron que el pase estuvo a punto de caerse, las diferencias fueron mínimas. De esta manera, se anunciaría este jueves la llegada del ex lateral izquierdo campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014.



Sin perder tiempo, Emmanuel Mas se presentó en la Bombonera y comenzó con los estudios médicos de rutina. El futbolista de 28 años presionó para jugar en Boca, ya que entiende que le servirá de gran vidriera jugar la Copa Libertadores y tener una chance mundialista con la Selección que comanda Jorge Sampaoli.





Aunque todavía no se oficializó su salida del Trabzonspor, Mas retiró todas sus pertenencias del club turco y se radicó en Argentina. Boca le compraría el pase en dos millones y medio de dólares y el futbolista firmaría por tres años con el Xeneize.





Con estos tres refuerzos confirmados, la dirigencia intentará cerrar la contratación de Gustavo Gómez. El paraguayo ex Lanús acordó su contrato con Boca, que lo traerá a préstamo aunque intenta rebajar la cláusula de obligación de compra que le impuso el Milan de 10 millones de dólares a por lo menos la mitad.



Boca continuará con la pretemporada y la parte más fuerte la realizará en Cardales. Los objetivos serán la Copa Libertadores, la Supercopa argentina ante River (14 de marzo), la Superliga argentina (que lidera en soledad) y la Copa Argentina.