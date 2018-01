Gallardó renovó su contrato con River por cuatro años

Miércoles, 03 de enero de 2018

El entrenador "millonario" brindó una conferencia de prensa junto al presidente Rodolfo D'Onofrio después de sellar el acuerdo







Tal como se había acordado desde que Rodolfo D'Onofrio resultó reelecto como presidente de River, Marcelo Gallardo firmó su vínculo por cuatro años con la institución.



Luego de la rúbrica, el Muñeco dialogó con la prensa junto al máximo dirigente millonario y se mostró emocionado por haber extendido su vínculo. "Siento que estoy en mi mejor momento; con muchísima energía", manifestó el entrenador. "Es el mejor técnico de Argentina", opinó el mandatario.



Después de agradecer por el apoyo incondicional de parte de la comisión directiva y los hinchas, el estratega de 41 años analizó el concepto de fútbol integral: "No es solamente el profesional, el principal, sino también los jugadores que nutren a ese. La focalización de formación de jugadores. Los de la casa son los que nos van a dar muchísimas satisfacciones".



Así y todo, Gallardo espera por refuerzos y desea que estén en el futuro inmediato para formar parte de la pretemporada: "Sabemos lo complicado que es cada mercado y estamos trabajando en eso para llegar a buen puerto con cada negociación".



Respecto a la extensión de su contrato, fue optimista al decir que "¿por qué no pensar que se puede respetar? Si lo acabo de firmar es porque lo siento así y no porque mi corazón dicte otra cosa". Aunque al mismo tiempo deslizó que "esto es fútbol y no se sabe qué puede pasar".



A la espera de Lucas Pratto y Franco Armani, el que parece haberse caído es Damián Musto, por un caso de doping que cayó como una bomba: "Nos sorprendió a todos. Si se hace oficial la noticia, no podremos concretarlo".



Por último, puntualizó cuál es el principal objetivo dentro del corto plazo en este año deportivo: la Supercopa Argentina con Boca.