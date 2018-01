Los grandes eventos del año, con el Mundial de Rusia como protagonista Miércoles, 03 de enero de 2018 De enero a diciembre, todo lo que hay que saber para no perderse las grandes citas. Desde el 14 de junio al 15 de julio, el mundo mirará hacia Rusia para el espectáculo de fútbol más esperado



El deporte no se pone en pausa y en 2018, particularmente, acelerará al máximo a la espera de la gran cita en Rusia para el Mundial de Fútbol que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio. Otros deportes tendrán, sin embargo, sus grandes galas a lo largo de todo el año. Para anotar:



ENERO

6 al 20 AUTOMOVILISMO: Rally Dakar (Perú-Bolivia-Argentina)

15 al 28 TENIS: Open de Australia (Melbourne)





FEBRERO

3/2 al 17/3 RUGBY: Seis Naciones

4 NFL: Super Bowl (Minneapolis)

9 al 25: JUEGOS OLÍMPICOS INVIERNO (Pyeongchang, Corea Del Sur)

18 BÁSQUET: All Star NBA (Los Ángeles)





MARZO

2 al 4 ATLETISMO: Mundial pista cubierta (Birmingham)

8 al 18 TENIS: Masters 1000 Indian Wells (California)

9 al 18 JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO (Pyeongchang, Corea Del Sur)

21/2 al 1/3 TENIS: Masters 1000 Miami (Florida)

23 FÚTBOL: Argentina – Italia (Amistoso de preparación para el Mundial en Basilea, Suiza)

27 FÚTBOL: Argentina – España (Amistoso de preparación para el Mundial en Madrid, España)

25 FÓRMULA 1: Gran Premio Australia (Albert Park, Melbourne)



ABRIL

5 al 8 GOLF: Masters (Augusta)

8 FÓRMULA 1: Gran Premio Bahréin (Sakhir)

8 MOTOCICLISMO: Gran Premio Argentina (Termas De Río Hondo)

14 al 22 TENIS Masters 1000 Montecarlo (Mónaco)

15 FÓRMULA 1: Gran Premio China (Shanghai)

21 FÚTBOL: Final Copa del Rey

22 ATLETISMO: Maratón de Londres

26 al 29 AUTOMOVILISMO: Rally de Argentina

29 FÓRMULA 1: Gran Premio Azerbaiyán (Baku City)





MAYO

4 al 13 TENIS: Masters 1000 Madrid

10 aal 13 GOLF: The Players Championship (Florida)

12 ATLETISMO: Liga de Diamante (Shanghai, China)

13 FÓRMULA 1: Gran Premio España (Montmeló)

13 al 20 TENIS: Masters 1000 Roma

16 FÚTBOL: Final UEFA Europa League (Lyon)

26 FÚTBOL: Final UEFA Champions League (Kiev)

26 ATLETISMO: Liga de Diamante (Eugene, Estados Unidos)

27 FÓRMULA 1: Gran Premio Mónaco

27 AUTOMOVILISMO: 500 millas de Indianápolis (Estados Unidos)

27/5 al 10/6 TENIS: ROLAND GARROS (París)

30 FÚTBOL: Argentina vs rival a confirmar (Amistoso de preparación para el Mundial en La Bombonera, Argentina)

31 ATLETISMO: Liga de Diamante (Roma, Italia)

31/5 al 17/6 BÁSQUET: Finales NBA



JUNIO

7 ATLETISMO: Liga de Diamante (Oslo, Noruega)

10 FÓRMULA 1: Gran Premio Canadá (Gilles-Villeneuve)

10 ATLETISMO: Liga de Diamante (Estocolmo, Suecia)

14 FÚTBOL: Partido inaugural del Mundial: Rusia – Arabia Saudí (Moscú)

14 al 17 GOLF: US Open (Shinnecock Hills, Nueva York)

16 Argentina – Islandia (Moscú)

16 al 17 AUTOMOVILISMO: 24 horas de Le Mans (Francia)

21 Argentina – Croacia (Nizhni Nóvgorod)

21 BALONCESTO: Draft NBA (Estados Unidos)

24 FÓRMULA 1: Gran Premio Francia (Le Castellet)

26 Nigeria – Argentina (San Petersburgo)

30 ATLETISMO: Liga de Diamante (París, Francia)





JULIO

1 FÓRMULA 1: Gran Premio Austria (Red Bull Ring)

2 al 15 TENIS: WIMBLEDON (Londres)

5 ATLETISMO: Liga de Diamante (Lausanne, Suiza)

7 al 29 CICLISMO: Tour de Francia

8 FÓRMULA 1: Gran Premio Gran Bretaña (Silverstone)

13 ATLETISMO: Liga de Diamante (Rabat, Marruecos)

15 FÚTBOL: Final del Mundial (Moscú)

19 al 22 GOLF: The Open Championship (Carnoustie)

20 ATLETISMO: Liga de Diamante (Mónaco)

21 al 22 ATLETISMO: Liga de Diamante (Londres, Inglaterra)

22 FÓRMULA 1: Gran Premio Alemania (Hockenheim)

29 FÓRMULA 1: Gran Premio Hungría (Hungaroing)



AGOSTO

4 al 12 TENIS: Masters 1000 Toronto (Canadá)

5 al 24 FÚTBOL: Campeonato del Mundo Sub-20 femenino (Francia)

7 al 12 ATLETISMO: Campeonato de Europa (Berlín)

8 al 12 GOLF: Campeonato de Europa por equipos (Glasgow, Escocia)

9 al 12 GOLF: PGA Championship (Bellerive, St. Louis)

12 al 19 TENIS: Masters 1000 Cincinnati (Ohio)

15 FÚTBOL: Supercopa de Europa (Tallin, Estonia)

18 ATLETISMO: Liga de Diamante (Birmingham, Inglaterra)

18/8 al 20/10 RUGBY: The Rugby Championship

25/8 al 16/9 CICLISMO: Vuelta a España

26 FÓRMULA 1: Gran Premio Bélgica (Spa-Francorchamps)

27/8 al 9/9 TENIS: US Open (Nueva York)

30 ATLETISMO: Liga de Diamante (Zúrich, Suiza)

31 ATLETISMO: Liga de Diamante (Bruselas, Bélgica)



SEPTIEMBRE

2 FÓRMULA 1: Gran Premio Italia (Monza)

9 al 16 REMO: Campeonato del Mundo (Plovdiv, Bulgaria)

9 al 30 VÓLEY: Campeonato del Mundo masculino (Bulgaria e Italia)

16 FÓRMULA 1: Gran Premio Singapur (Marina Bay)

28 al 30 GOLF: Ryder Cup (París, Francia)

29/9 al 20/10 VOLEIBOL: Campeonato del Mundo femenino (Japón)

30 FÓRMULA 1: Gran Premio Rusia (Sochi Autodrom)





OCTUBRE

7 FÓRMULA 1: Gran Premio Japón (Suzuka)

7 al 14 TENIS: Masters 1000 Shanghai (China)

21 FÓRMULA 1: Gran Premio Estados Unidos (Austin)

28 FÓRMULA 1: Gran Premio México (Hermanos Rodríguez)

29/10 al 4/11 TENIS: Masters 1000 París





NOVIEMBRE

4 ATLETISMO: Maratón de Nueva York

6 al 11 KÁRATE: Campeonato del Mundo (Madrid)

9 al 28 AJEDREZ: Campeonato del Mundo (Londres, Inglaterra)

11 FÓRMULA 1: Gran Premio Brasil (Interlagos)

12 al 18 TENIS: Masters Londres masculino

23 al 25 TENIS: Final Copa Davis

25 FÓRMULA 1: Gran Premio Abu Dhabi (Yas Marina)

28/11 al 16/12 HOCKEY HIERBA: Campeonato del Mundo masculino (India)





DICIEMBRE

11 al 16 NATACIÓN: Campeonato del Mundo pileta corta (Hangzhou, China)

12 al 22 FÚTBOL: Mundial de Clubes de la FIFA (Emiratos Árabes)