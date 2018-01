"Creo que Calu Rivero se sintió acosada y que Juan Darthés no la acosó jamás" Martes, 02 de enero de 2018 El actor de "Los puentes de Madison" se refirió al conflicto entre sus colegas, luego de que la actriz acusara a su compañero en "Dulce amor" de excederse en las escenas subidas de tono





Facundo Arana se refirió a la acusación de Calu Rivero contra Juan Darthés por presunto acoso y "excesos" en las grabaciones de escenas subidas de tono durante las grabaciones de Dulce Amor en el 2012. El actor aseguró que le pareció acertada la decisión de su colega de llevar a la actriz a la Justicia, para que el tema se resuelva en el ámbito legal y no en el mediático.



"Él tuvo una muy buena idea y resolución al llevar el tema a la Justicia. Ir a la Justicia hoy esta banalizado, pero es una cuestión muy seria, no esperó que el tema fuera por lo mediático", arrancó opinando el actor en Intrusos, mientas se prepara para realizar la obra Los puentes de Madison con Araceli González, en Mar del Plata.



De todas formas, y por más que entiende que hay que esperar a que la Justicia falle, calificó el hecho de "gravísimo": "Hay una mujer que se sintió agredida y acosada, incómoda en su trabajo, lo expuso muy bien pero Juan salió a decir que no fue así y recurrió a la Justicia. Se pueden llenar horas pero están hablando de gente de familia, son temas delicados. Maldita la persona que acosa, maldita la persona que dice que una persona la acosó y no es verdad".



Arana realizó una hipótesis sobre lo que piensa que pudo haber ocurrido: "Yo creo que Calu se sintió acosada y que Juan no la acosó jamás. Trabajé con él, lo conozco, sé", dijo y reiteró que no le correspondía seguir hablando porque para eso estaba la Justicia y que detrás de los protagonistas de la historia hay familias y una sociedad que los mira.



Al respecto, contó cómo se hacen las escenas subidas de tono en las novelas para evitar cualquier mal entendido entre compañeros: "La experiencia en trabajar me indica que un beso en la ficción no está escrito porque sí, es un antes y un después en la historia de los personajes. Cuando uno está dando un beso no está solo en un estudio practicando, no se ensaya un beso, al menos que el director lo pida. Es verdad que si por ejemplo hay que sacarse la remera, la mujer está más expuesta, pero hay cuestiones para cuidarla. Se habla todo, se habla con la compañera, con el director y con el equipo de trabajo".



A mediados del 2012, y sin dar demasiadas explicaciones, Calu abandonó la tira de la cual era protagonista junto con Juan Darthés. Hace un tiempo la actriz aseguró que fue porque sufrió excesos durante las grabaciones: "Yo dejé que hablasen mucho, me fui calladita y dejé que digan 'la tonta que deja una serie', y yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada, después de años de terapia, pero lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación".



Tras las acusaciones mediáticas, el actor decidió llevar el tema a por la vía legal: "Yo también soy víctima y respeto el dolor de todos. Se me hace muy difícil trabajar con todo esto. Por eso, vayamos a la Justicia y si soy culpable me haré cargo", dijo él hace unas semanas en la mesa de Mirtha Legrand.